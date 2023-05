Veronica Besana super: 13″16 nei 100hs e primato regionale U23

Superato il record fatto segnare da Micol Cattaneo nel 2004

Veronica Besana volerà in Finlandia per i Campionati Europei Under 23

GROSSETO – A Firenze, lo scorso 7 maggio, aveva migliorato il primato personale nei 100hs (13″42). Un’incredibile Veronica Besana (Atl Lecco Colombo Costruzioni) si è ripetuta sabato pomeriggio, a Grosseto, migliorandosi di quasi 3 decimi con il tempo di 13”16, che le vale il 3° posto e il nuovo primato regionale Under 23 migliorando, dopo quasi 20 anni, il record di Micol Cattaneo (13”33) conquistato a Lugano nel 2004.

La lecchese ora ha all’attivo ben 5 record regionali: Under 16 (indoor 60hs 8”63 e outdoor 80hs 11”02), Under 18 (Indoor 60hs 8”30 e outdoor 100hs con 13”43) e ora il nuovo record Under 23 (outdoor con 13”16). Sabato a vincere è stata la polacca Klaudia Siciarz con 13”09, al secondo posto l’azzurra Giada Carmassi (Friulintagli) con 13”09. Le altre classificate: quarta Nicla Mosetti (Bracco Atl) con 13”24, quinta la polacca Klaudia Wojtunik con 13”34, sesta l’azzurra Elena Carraro (Atl Brescia 1950) con 13”58 e settima l’inglese Mia Mcintosh con 13”81.

Ora, a Espoo (Finlandia) dal 13 al 16 luglio, i campionati Europei Under 23, il minimo era di 13”65 e l’aveva già fatto con 13”42 ma ora sicuramente ha il biglietto aereo in tasca. La lecchese sarà impegnata il 10-11 giugno a Bergamo per il Campionato di Società Assoluto Argento, il 17-18 giugno sarà ad Agropoli per il Campionato Italiano Promesse e successivamente sarà al Campionato Europeo, dal 28 al 30 luglio a Molfetta sarà al Campionato italiano Assoluto.