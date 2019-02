Ancora una volta il fattore “Rigamonti-Ceppi” potrà risultare importante per i ragazzi di Gaburro

Allo stadio sono attesi tantissimi tifosi. La Curva Nord è pronta a stupire con una coreografia.

LECCO – Si prospetta un’altra domenica di grande calcio al “Rigamonti-Ceppi”, dove la Calcio Lecco capolista riceve la visita del Savona, attuale terza forza del girone A di Serie D.

Pur trattandosi di un match d’altissima classifica le due formazioni sono distanziate da ben diciassette punti. Inutile aggiugere che in caso di successo lariano un divario di venti punti sarebbe praticamente impossibile da colmare per i liguri, seppur al termine della stagione dopo la gara di domenica mancheranno altre dieci partite. A quel punto l’ultimo avversario da tenere a bada per la conquista della promozione sarebbe la Sanremese, attualmente in ritardo di undici lunghezze.

Il momento di forma

La formazione di mister Grandoni si prepara ad affrontare la trasferta lecchese reduce dall’inaspettata sconfitta interna maturata contro il Milano City. Nelle altre gare del girone di ritorno i biancoblù hanno invece superato il Borgaro Nobis e lo Stresa, ma hanno lasciato punti per strada pareggiando con la Pro Donero e venendo battuti dalla Sanremese.

Il Lecco da parte sua viaggia sulle ali dell’entusiasmo e, dopo la tanto sofferta quanto fondamentale vittoria di Verano Brianza sulla Folgore Caratese, vuole proseguire in modo spedito lungo la strada che porta al ritorno tra i professionisti.

Non resta dunque che attendere il fischio d’inizio, in programma per le ore 15.00, e godersi un’altra domenica dalle forti emozioni a tinte blucelesti.