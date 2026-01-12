VII Cross “Terre del Vescovado”, Cs Cortenova al 2° posto nel CDS femminile

Fase 1 della Coppa Lombardia di corsa campestre, CDS e individuali Regionali Master
Alessandra Arcuri vince il titolo tra le SF50, Federica Zardoni 2^; Aurelio Moscato vince tra le SF75
TORRE DE ROVERI (BG) – Domenica mattina la Società Sportiva Dilettantistica Running Torre de Roveri ha organizzato il VII Cross “Terre del Vescovado”, gara di corsa campestre Festa del Cross Lombardia 1^ giornata + Coppa Lombardia di cross 1^ giornata, valido anche per il Campionato Regionale Individuale e di società Master.
Oltre 300 atleti Assoluti, 210 atleti tra le categorie giovanili dagli Esordienti 10 fino ai Cadetti, le categorie Master correvano per il Campionato Regionale. Nella categoria SF50 vince Alessandra Arcuri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese), altro titolo è quello di Aurelio Moscato (Polisportiva Libertas Cernuschese) tra i SM75. Giovanna Cavalli vince la gara della SF65, la lecchese è iscritta nella società Atletica Casone Noceto quindi non in gara per il Campionato Regionale Lombardo.
Nelle gare senza titoli, Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince la categoria Allieve. Tra i Campionato di Società, la società Us Rogno vince tal maschile con 551 punti, al secondo posto il Gs Csi Morbegno con 519 punti, chiudono il podio i Daini Carate Brianza con 236 punti, Cs Cortenova chiude al 9° posto con 151 punti, al 25° posto l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 40 punti, al 28° posto la 3 Life con 35 punti, al 34° posto la Polisportiva Libertas Cernuschese con 30 punti, al 36° posto l’Atletica 42195 Blu Frida con 27 punti.
Us Rogno fa doppietta dei CDS, al femminile vince il titolo con 367 punti, molto bene le valsassinesi del Cs Cortenova 2^ con 177 punti, a soli 2 punti in meno chiude il podio il Gs Csi Morbegno con 175 punti, 8° posto per Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 40 punti, 15° posto della Polisportiva Libertas Cernuschese con 39 punti.
Tutti i risultati dei lecchesi in gara
- Ragazze
14^ Marta Amadini (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Allieve
1^ Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Allievi
8° Tomas Gerosa (Gs Mario Corti).
- Juniores
6^ Dorotea Usuelli (Atletica Valle Brembana).
10° Martino Longoni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- Promessa
5° Edoardo Usuelli (Atletica Valle Brembana).
- SM35
5° Enea Stanzani (Cs Cortenova), 6° Gianni Codega (Cs Cortenova).
- SF45
4^ Elisabetta Arrigoni (Cs Cortenova), 7^ Nadia Acquistapace (Cs Cortenova), 10^ Sabrina Invernizzi (Cs Cortenova).
- SM45
6° Mirko Colangelo (3 life).
- SF50
1^ Alessandra Arcuri (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese), 4^ Silvia Invernizzi (Cs Cortenova), 5^ Maria Gianola (Cs Cortenova).
- SM50
12° Carlo Benedetti (Cs Cortenova), 15° Giovanni Combi (Cs Cortenova), 16° Daniele Gianola (Cs Cortenova).
- SM55
13° Raffaele Lombella (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 29° Angelo Ferrario (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
- SM60
4° Carlo Corti (Atletica 42195 Blu Frida).
- SF65
1^ Giovanna Cavalli (Atletica Casone Noceto).
- SF75
1° Aurelio Moscato (Polisportiva Libertas Cernuschese).