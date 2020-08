Villasanta, primati a non finire sui 200 metri per i lecchesi

Gare di contorno ai regionali Allievi di Villasanta

Alessia Gatti, doppia vittoria e primato sui 200m

VILLASANTA – Sicuramente tra le gare proposte a contorno dei campionati regionali di prove multiple Allievi, i 200m sono stati quelli che hanno dato più soddisfazioni ai lecchesi presenti che hanno ritoccato quasi tutti i propri primati personali.

Alessia Gatti, doppia vittoria e primato sui 200m

Continua il buon momento per la velocista dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, Alessia Gatti dopo i precedenti primati sui 100m e 100hs questa volta sono i 200m ad essere migliorati, per lei 25”49 e quasi 4 decimi in meno dal precedente pb, per lei anche la vittoria sui 100hs con 14”98. Al primato personale anche le compagne Lisa Galluiccuio con 26”07 e Elena Battista con 27”41.

Bene anche al maschile con Mattia Tacchini che scende sino a 22”50, Lorenzo Amati a 23”36 e Junior Diseysson Goho a 23”46. Altri primati personali vengono dai 1500m dove Andrea Casati della Merate Atl Promoline si porta a 4’10”04, Simone Bossetti scende a 4’13”05, nei 400hs Riccardo Ciappesoni ottiene 58”69, sempre negli ostacoli ma sui 100 Greta Panzeri lo ottiene con 19”90, l’ultimo personale con Lucia Valenti nel disco con 32,74m.

Gli altri risultati dei lecchesi