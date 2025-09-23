Vittoria storica per la Canottieri Pescate: titolo italiano con l’Otto

La scelta di presentarsi con un unico equipaggio è stata vincente

“Importante è stata l’unione di intenti e la coesione dei ragazzi”

PESCATE – Giornata storica, quella del 21 settembre, per la Canottieri Pescate. I ragazzi della compagine bluarancio hanno partecipato ai campionati italiani di Pusiano, per la prima volta, con un otto completamente pescatese e sono stati in grado di sbaragliare la concorrenza vincendo con luce la gara delle ammiraglie e diplomandosi campioni d’Italia nella categoria Over 18.

A bordo dell’imbarcazione, timonata da Riccardo Doni della Canottieri Varese, partendo dal prodiere: Simone Fusaro, Thomas Pogliani, Leonardo Gilardoni, Marco Gianesin, Mattia Soldo, Giorgio Colombo, Luigi Festorazzi e il capovoga Simone Sandrini.

Gli atleti del sodalizio del presidente Marco Tentori hanno ottenuto la prima piazza in una gara che li vedeva opposti ad avversari di altissimo livello come Cus Milano, Gavirate, Firenze, Moto Guzzi e Vvf Tomei. Una scelta, quella di presentarsi con un unico equipaggio, condivisa da tutto lo staff tecnico e che dimostra la crescita della società.

“Io, Eros Goretti e il resto dello staff composto da Frigerio, Pegurri e Panzeri abbiamo deciso di puntare su un’unica imbarcazione per dimostrare la bontà del lavoro fatto sino ad oggi e non possiamo che ritenerci soddisfatti della prestazione vista sulle acque di Pusiano – ha detto il direttore sportivo Roberto Duvia -. Ma ancora più importante è stata l’unione di intenti e la coesione dei ragazzi che ci hanno notevolmente semplificato il lavoro. Ora abbiamo una base importante da cui ripartire per la prossima stagione avendo in società un Under 23 come Riccelli reduce dal mondiale oltre a 6 campioni italiani della stessa categoria”.