Vola il giavellotto di Matteo Masetti, nuovo primato provinciale

Bel lancio di oltre 70m alla fase regionale del campionato italiano invernale lanci

MARIANO COMENSE – Con la regia dell’Atletica Mariano Comense si sono disputate lo scorso fine settimana la prima giornata del campionato invernale lanci fase regionale, fase che a conclusione stabilirà chi saranno gli atleti che parteciperanno alle finali per il titolo.

Subito risultati ottimi per gli appassionati manzoniani: Matteo Masetti con una spallata portentosa va ad aggiungere 87cm al suo primato personale aggiornandolo a 70,58m e di conseguenza riscrive il suo nome nel libro dei primati provinciali che già gli apparteneva.

Gara di spessore nel lancio del martello, in pedana l’olimpionico Marco Lingua e il suo Allievo, Giacomo Proserpio. I due atleti hanno deliziato gli spettatori presenti a Mariano con bordate sopra i 70m, il duello si risolve a favore del più “anziano” Marco Lingua classe 1978 che vanta u n personale di poco inferiore agli 80m che risale al 2008 e che a Mariano lancia a 72,37m seguito in classifica dal più giovane avversario che di anni ne ha solo 22 essendo del 1997, per Giacomo un lancio a 70,79m non lontano dal suo primato personale che resiste per 94cm.

Vittorie nel peso con Patrick Olcelli e Silvia Crippa

A Silvia Crippa la vittoria nel peso Assoluto femminile con la misura di 12,83m mentre Patrick Olcelli mette il sigillo nella gara riservata agli Juniores con 16,10m che essendo la prima esperienza col nuovo attrezzo da 6kg riservato alla categoria Juniores è anche il suo nuovo primato personale.

Simone Buzzella exploit col giavellotto da 800gr

Gran bel lancio del derviese Simone Buzzella passato in questa stagione a difendere i colori della 100 torri Pavia. L’atleta ancora della categoria Allievi a Mariano ha lanciato assieme agli Juniores col loro stesso attrezzo pesante 100gr in più di quello Allievi, l’aveva già fatto lo scorso anno lanciando a 45,08m ma questa volta il giavellotto sembra non voglia scendere e si conficca nel terreno dopo 55,23m con un netto incremento di oltre 10m.

Vittoria nel peso Allieve per Federica Dozio

Difende i colori della Virtus Calco e, a Mariano, vince la gara Allieve di getto del peso Federica Dozio lanciando a 12,50m resta a soli 7cm dal personale dimostrando già un ottimo periodo di forma nonostante siamo ancora nel periodo invernale.

Gli altri risultati dei lecchesi

Disco Allievi: 6° Pietro Roncareggi 38,57m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).20° Giacomo Maggioni 25,06m (Virtus Calco):

Peso-Allievi: 5° Pietro Roncareggi 12,65m.

Giavellotto –Allievi: 23° Giacomo Maggioni 31,43m: 24° Nicolò Scalzi 31,19m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Disco-Allieve: 9^ Ketrin Sironi 28,20m (Atl Lecco Colombo Costruzioni); 11^ Lucia Valenti 27,48m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Martello –Allieve: 11^ Ketrin Sironi 32,15m.

Giavellotto-Allieve: 7^ Federica Dozio 32,59m: 14^ Marta Canali 23,52m (Atl Lecco Colombo Costruzioni):

Giavellotto-Assolute: 6^ Giulia Cascio 36,64m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Disco-Assolute-3^ Marika Sironi 32,13m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Martello-Assolute: 4^ Marika Sironi 47,95m