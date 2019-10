Volley B1. La stagione della Picco Lecco parte da Torino

Esordio in trasferta a Torino contro il Volley Parella

“Gli obiettivi finali? Li guarderemo per tempo”

LECCO – E’ finalmente arrivato il momento! Sabato 19 ottobre, alle ore 21, andrà in scena il primo atto di questo campionato di serie B1 2019/2020. La Pallavolo Alberto Picco Lecco è attesa in trasferta a Torino, dove affronterà nel primo match stagionale il Volley Parella.

La squadra si presenta a questo inizio di stagione con un ottimo periodo di preparazione precampionato alle spalle, con diverse amichevoli disputate con formazioni di pari categoria (Tecnoteam Albese, Pallavolo Don Colleoni, Florens Vigevano e ABO Offanengo) e con la recente vittoria al trofeo Marco Negri. Il primo appuntamento, per le biancorosse, tra le mura amiche del “Bione” è fissato, invece, per sabato 9 novembre, in occasione della 4° Giornata di campionato (per la seconda giornata è infatti previsto un turno di riposo mentre nella terza giornata la Picco Lecco sarà nuovamente in trasferta).

“Siamo contenti di essere qui. Pochi mesi fa abbiamo colto un risultato importante, ma nello sport bisogna guardare sempre avanti. Abbiamo cambiato tanto e per vari motivi, siamo stati costretti a rifondare la squadra sotto tanti aspetti – ha detto l’allenatore Gianfranco Milano -. Gli obiettivi finali? Li guarderemo per tempo, un anno fa volevamo garantirci la permanenza in Serie B1 e, poi, la fame della squadra ci ha condotto verso vette più alte. Le emozioni che abbiamo creato sono ancora nel cuore delle persone che ci hanno seguito”.

“Colgo l’occasione per ringraziare tutte quelle persone che ci permettono di fare ciò che più ci piace – ha detto il capitano Martina Focaccia -. Non è una fortuna che hanno tutti quella di poter essere così spensierati e ricevere applausi mentre si è in campo, una bella gratificazione per tutte noi. Speriamo di ripagare i sacrifici di chi ci aiuta mostrando grinta e ottenendo risultati importanti”.