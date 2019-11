Volley. Causa allerta meteo, salta la partita dell’Acciaitubi Picco Lecco

La squadra ospite non ha potuto raggiungere Lecco

Rinviato a data da destinarsi il match tra Picco e Acqui Terme

LECCO – E’ saltata partita in programma ieri sera, sabato, al Bione che avrebbe visto l’AcciaiTubi Picco Lecco affrontare la Pallavolo Acqui Terme. La squadra ospite, a causa dell’allerta rossa per il meteo in tutto l’alessandrino, non ha potuto raggiungere il palazzetto di Lecco.

“Vista l’allerta rossa emanata dall’Arpa per tutta la zona dell’alessandrino per l’intera giornata di sabato 23 novembre con la conseguente raccomandazione di non mettersi in viaggio, si comunica che la gara di B1/F n.3539 Acciaitubi Picco Lecco – Arredo Frigo-Makhymo Al viene rinviata”. Questa la comunicazione della Federazione, appena possibile verrà comunicata la nuova data dell’incontro.