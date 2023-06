Volley. Continuano le conferme, Rachele Mainetti torna alla Picco Lecco

Il ritorno a Lecco dopo l’esperienza col Don Felice Colleoni

“Le sfide sono tante ma sono pronta ad affrontare la stagione con grinta”

LECCO – Rachele Mainetti vestirà la maglia biancorossa per la prossima stagione. Classe 2001, nata a Mandello del Lario inizia la carriera giovanissima nella squadra del paese per poi approdare a 16 anni al settore giovanile della Picco Lecco con cui ha proseguito negli ultimi anni in pianta stabile nel gruppo della B1. Ha terminato il corso come massoterapista e nel tempo libero, amando la montagna, aiuta il cugino come rifugista ai Piani di Bobbio.

Un ritorno in Picco dopo l’esperienza col Don Felice Colleoni (2021-2022) e nel Mandello del Lario (2022-2023). Mainetti ha commentato così il suo ritorno: “Sarà divertente tornare a Lecco, dove sono cresciuta e poter affrontare un campionato di A2. Le sfide sono tante ma sono pronta ad affrontare la stagione con grinta”.