Volley. De Gregorio, Ghezzi e Frigerio tornano alla Picco Lecco

Giovedì la prima squadra ha iniziato la preparazione atletica

Nella rosa per la serie B1 tre graditi ritorni in maglia biancorossa

LECCO – Giovedì la prima squadra ha iniziato la preparazione atletica. Continua la presentazione delle giocatrici che formeranno la rosa della B1 della Picco Lecco per la stagione 2025/2026. In questo caso si tratta di tre ritorni.

Torna in maglia biancorossa Alessia De Gregorio, lecchese di 21 anni e cresciuta nel vivaio Picco. Completa quasi tutto il settore giovanile a Lecco (l’ultimo anno U18 lo completa a Delebio) e si trasferisce a Mandello dove esordisce con il ruolo di opposto nella pallavolo “dei Grandi” in serie B2, categoria che poi continuerà a frequentare nella promoball a Brescia. Nella stessa stagione, per motivi personali, è costretta a trasferirsi a Como presso Como Volley Asd. Una leadership fatta di valori positivi, di impegno, di costanza e di tenacia.

“Rientro in una Picco nuova, una società che è cresciuta molto con l’esperienza in A2- commenta Alessia De Gregorio -. Non conosco né le mie compagne e nemmeno gli allenatori ma Belloni mi ha fatto una bellissima impressione già a pelle. Per me il passaggio in B1 sarà una sfida, dato che ho sempre giocato in B2, ma sono davvero prontissima”.

Ritorno anche per il libero biancorosso Federica Ghezzi. Residente a Perego ha mosso i primi passi a Pagnano (U12) per poi crescere nel vivaio della Picco fino all’U18. Successivamente ha giocato a Barzago, Albese (B1 con promozione in A2), Genova (B1) e Concorezzo (B1 con promozione in A2) per due stagioni.

“Federica è stata la classica bambina che appena arrivata ti fa capire subito tutto: grinta da vendere e una capacità incredibile di imparare in fretta. I suoi genitori mi chiesero se valesse la pena portarla a Lecco e io, già dal primo allenamento, risposi di sì senza esitazioni. Era evidente: aveva carattere, sempre positiva, un leader anche in campo. Questa è Federica” racconta Luisella Milani.

Una ragazza giovanissima, con una grande esperienza alle spalle: “Quando è arrivata la chiamata ci ho pensato bene: a Lecco nel bene e nel male devo tutto perché se sono quella piccola giocatrice che sono diventata è grazie a loro, a chi mi ha cresciuto qua e per me è quasi un’emozione comunque tornare in questo palazzetto perché sono cresciuta.

Tornare a Lecco è un po’ come tornare a casa – spiega Federica Ghezzi -. Della squadra conosco molto bene Matilde Frigerio e devo dire che la scelta di venire qui è stata presa insieme”.

Rientra nella rosa biancorossa Matilde Frigerio, centrale lecchese già nella stagione A2 2023-2024. Per lei all’attivo ben 4 anni di serie A2. Nata nel 2002 a Cantù, a pochi chilometri da Lecco, Matilde è cresciuta pallavolisticamente a Orago per poi esordire appena diciottenne nella serie B1 marchiata Igor Novara. Da lì, la lunga cavalcata in serie A2 che l’ha vista girare l’Italia da Nord a Sud.

Una ragazza seria e tranquilla, capace sottorete di una velocità e capacità di lettura micidiale: “Rientro a Lecco perché ho un bel ricordo dell’ambiente e della società- spiega Matilde Frigerio-. Per il nuovo campionato mi aspetto di fare bene e la squadra mi sembra molto buona. L’allenatore Federico Belloni lo conosco perché era il mio secondo allenatore quando ero qua due anni fa, quindi sono sicura che con lui lavoreremo molto bene in palestra”.