Trionfo per la società lecchese di volley che si è qualificata per la Serie A2

Determinante la vittoria contro le sarde del Palau. Al Bione si festeggiano le atlete

LECCO – Grande traguardo per l’ Acciaitubi Picco Lecco che ha conquistato la qualificazione per la Serie A2 battendo le sarde del Palau.

“Un risultato bellissimo, frutto del lavoro di un’intera stagione – ha commentato l’allenatore Gianfranco Milano – Abbiamo vinto i due set che ci servivano per la promozione in A2. Tutte le persone che sono state vicine dall’inizio del campionato sono gratificate da questo risultato. Siamo andati a Palau con l’intento di fare bene e concludere subito. Non è stato facile assolutamente: abbiamo sofferto tanto in servizio soprattutto nel secondo set. Il terzo set abbiamo avuto una grandissima reazione di orgoglio emotivo e abbiamo conquistato il secondo set per la conquista del nostro obiettivo”.

“Una volta ottenuto il risultato – prosegue – era complesso mantenere l’attenzione, così abbiamo fatto ruotare tutte le ragazze e poi abbiamo festeggiato”.

Da più di trent’anni la pallavolo femminile lecchese non riusciva a raggiungere la Serie A2

“Ora – prosegue il tecnico – è il momento di celebrare questo successo, sia con le ragazze, ma soprattutto con tutti coloro che stanno dietro le quinte e danno un supporto continuo. Mi auguro che questa serie A sia da stimolo per tutta la città. Questo è un successo di tutta Lecco, un risultato acquisito e che ora va onorato”.

Questa sera, domenica, alle 19, al parcheggio del Bione ci sarà un picchetto festoso ad accogliere l’arrivo della squadra.