Volley. La Picco Lecco annuncia l’arrivo dell’opposto Giulia Brembilla

Arriva dal Certosa Volley, dopo un percorso che l’ha vista crescere rapidamente

“Qui posso mettermi alla prova, lavorare sodo e continuare a crescere in un contesto professionale e ben strutturato”

LECCO – Picco Lecco è lieta di annunciare l’arrivo di Giulia Brembilla, opposto classe 2008, 183 cm, una giocatrice determinata, solare e ambiziosa, pronta a portare energia, fisicità e entusiasmo alla nuova stagione biancorossa. Giulia arriva dal Certosa Volley, dopo un percorso che l’ha vista crescere rapidamente sia dal punto di vista tecnico sia da quello mentale.

L’ultima stagione rappresenta per lei un passaggio decisivo: “Mi ha permesso di crescere molto, affrontando sfide importanti che mi hanno formata come giocatrice. È stato un anno che mi ha dato consapevolezza e motivazioni nuove”.

La scelta di Picco Lecco nasce dalla percezione di un ambiente solido, stimolante e orientato alla crescita: “Mi è sembrata fin da subito l’opportunità giusta per me. Qui posso mettermi alla prova, lavorare sodo e continuare a crescere in un contesto professionale e ben strutturato”.

Sul piano tecnico, Giulia porta una forte presenza in attacco e a muro, unita alla volontà di dare sempre il massimo in ogni fondamentale. Dal punto di vista caratteriale, aggiunge grinta, spirito di sacrificio e una naturale predisposizione a fare gruppo: “Affronto ogni sfida col sorriso, ma con la massima concentrazione. Mi piace sostenere le compagne e costruire un clima positivo”.

Con Giulia Brembilla, Picco Lecco inserisce un profilo giovane, motivato e con un grande potenziale, perfettamente in linea con la filosofia della squadra e con il progetto tecnico della nuova stagione.