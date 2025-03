Volley. La Picco Lecco batte Concorezzo, sempre più vicina la Pool Salvezza

Le biancorosse vincono tra le mura amiche per 3 a 1

Princess Atamah “Stiamo migliorando partita dopo partita”

LECCO – Orocash Picco Lecco continua la sua marcia trionfale nella pool salvezza, conquistando la quarta vittoria consecutiva e mettendo in cascina altri tre punti preziosi. Una prestazione che, nonostante un avvio complicato, ha visto la formazione lecchese prendere il controllo della gara e imporsi su Concorezzo con il risultato di 3-1.

La partita si apre con qualche difficoltà per le biancorosse, costrette a inseguire fin dai primi scambi. Concorezzo impone il proprio gioco e chiude il primo set con un netto 18-25. Un avvio in salita che, tuttavia, non scoraggia la formazione di casa, capace di reagire con determinazione nel secondo parziale. Picco parte forte (6-2) e mantiene un buon margine (11-7), gestendo il ritorno delle avversarie e chiudendo il set 25-22, riportando la gara in equilibrio.

Il terzo set è all’insegna dell’equilibrio iniziale (4-4), ma Concorezzo prova ad allungare (4-7). Picco non si lascia intimidire e rimette in discussione il parziale (16-16), grazie anche alle battute insidiose di Amoruso che fanno la differenza nel momento decisivo. Le lecchesi superano quota 20 con un margine rassicurante e chiudono il set 25-20, guadagnando così il primo punto della serata.

L’ultimo set inizia ancora in salita per le padrone di casa (1-5), ma la reazione arriva puntuale (9-7). Non mancano le difficoltà nel prosieguo del set, con Picco che accusa qualche errore e lascia spazio a Concorezzo (8-12). Ancora una volta è Amoruso a suonare la carica dai nove metri, riavvicinando la squadra (13-14). L’inseguimento continua fino al 20-21, quando Moroni si mette in evidenza al servizio. Nel momento cruciale del match, Picco cambia passo e chiude il parziale 25-23, sigillando la vittoria.

Grande soddisfazione nel post-partita per il tecnico Gianfranco Milano, che sottolinea l’importanza della crescita della squadra: “Stiamo vivendo queste gare con attenzione e vincere in recupero un set è molto gratificante. Stiamo lavorando bene in palestra. Abbiamo vissuto la prima fase molto travagliata e ora, con le ragazze disponibili, le cose vanno decisamente bene”.

Sensazioni positive anche per Princess Atamah, che evidenzia la crescita costante del gruppo: “Mi sento molto bene e ho la fiducia delle compagne. Vedo che stiamo migliorando partita dopo partita”.

Con questa vittoria, Orocash Picco Lecco consolida il proprio cammino nella pool salvezza, dimostrando carattere e coesione. Il prossimo obiettivo sarà dare continuità ai risultati e mantenere alta la concentrazione per le sfide future.