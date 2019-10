Volley. La Picco Lecco ospite della formazione federale Club Italia

Club Italia in Tour: le biancorosse al Centro Pavesi

Il Club Italia, a febbraio, farà tappa al palazzetto del Bione

LECCO – L’AcciaiTubi Picco Lecco ospite, mercoledì sera al Centro Pavesi Fipav di Milano, per il primo incontro amichevole con le giovani ragazze del Club Italia Crai Femminile, formazione federale militante nel campionato di serie A2 femminile.

Buoni i risultati visti sul campo e le indicazioni che le biancorosse hanno fornito a coach Gianfranco Milano, in preparazione del prossimo incontro di campionato (con la Pallavolo CBL Costa Volpino), anche e soprattutto dal fatto che in questo allenamento congiunto è stato possibile far ruotare e dare spazio sul terreno di gioco a tutte le giocatrici.

L’incontro rientra nel progetto “Club Italia In Tour” che porterà, la squadra della Federazione ad affrontare diverse formazioni, di serie B1, in una serie di incontri in un mini campionato (senza classifica) formato da andate e ritorni: il Club Italia sarà infatti di nuovo al Bione a febbraio, e in tale occasione prima della partita si svolgerà un allenamento con i loro allenatori e le nostre squadre giovanili.

Questo weekend, per la seconda giornata di campionato di serie B1, l’Acciaitubi Pallavolo Picco Lecco, osserverà già il primo turno di riposo stagionale, pertanto i prossimi appuntamenti saranno sabato 2 novembre, in trasferta sul campo di Costa Volpino e sabato 9 novembre (ore 21), il debutto casalingo al Bione.