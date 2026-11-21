Serie B1 femminile, le biancorosse cercano punti davanti al pubblico di casa

Appuntamento alle 20.30 al Bione contro il Club 76 Fenera Chieri. Tettamanti: «Sarà una partita difficile e molto fisica»

LECCO – Dopo una settimana di lavoro in palestra, l’Orocash Picco Lecco è pronta a tornare in campo davanti al proprio pubblico. Questa sera, sabato 21 novembre alle 20.30, al palazzetto del Bione, le biancorosse affronteranno il Club 76 Fenera Chieri in una gara che si preannuncia impegnativa.

La formazione piemontese arriva all’appuntamento con un bilancio equilibrato: due vittorie e due sconfitte, tutte maturate al tie-break. Un percorso che conferma la competitività di una squadra capace di rimanere in partita fino all’ultimo punto.

La Picco, dal canto suo, si presenta con il morale alto e punta anche sul sostegno del pubblico di casa. Per affrontare Chieri serviranno determinazione e continuità, soprattutto contro un’avversaria che ha nella fisicità, nell’attacco e nel muro i propri principali punti di forza.

«Dopo una settimana di lavoro siamo pronti per ripartire con il campionato. Il morale della squadra è alto. Ci aspetta una partita difficile e molto fisica: attacco e muro rappresentano le armi principali di Chieri. Arrivano da due vittorie e due sconfitte al tie-break, segno di una squadra competitiva. Noi siamo convinti che, in casa e con il supporto del nostro pubblico, sapremo fare la differenza», commenta l’allenatore Mauro Tettamanti.

L’appuntamento è dunque per questa sera al Bione: la Orocash Picco Lecco cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi nella sfida contro Chieri.