Volley. La Picco liquida Akademia Messina per set 3 a 0

LECCO – Orocash Picco Lecco inaugura la pool salvezza con una splendida vittoria casalinga contro l’Akademia Messina. Tre punti importanti capaci di dare entusiasmo alle biancorosse.

Si parte subito con un bel ritmo e le biancorosse che gestiscono la partita con efficacia, sfruttando gli errori delle ospiti (25-14).

Il secondo set non parte con il piede giusto per le padrone di casa che sono costrette a rincorrere il Messina sin dai primi punti. Le ospiti conducono fino alla fine, ma Picco segue da vicino. Il parziale termina ai vantaggi per 26-24.

Terzo set fotocopia del precedente con le biancorosse che rincorrono le ospiti (15-21). Sul finale le biancorosse infliggono un parziale record al Messina e ribaltano il set chiudendo la partita sul punteggio di 25-21.

Soddisfatto il coach Gianfranco Milano, che a fine gara commenta: “Sul finale del terzo set avevamo bisogno di crederci e non mollare, siamo stati bravi e fortunati portando a casa questi tre punti fondamentali. Questa pool salvezza non sarà sicuramente scontata, ma questo muovere la classifica serve per il nostro morale e per guardare alle prossime sfide. Dovremo lottare fino alla fine e dovremo avere la certezza matematica per dirci salve. Domani saremo già in palestra per preparare la gara di sabato a Vicenza”.

TABELLINO

Orocash Picco Lecco – Akademia Messina 3-0

(25-14 26-24 25-21)