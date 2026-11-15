Volley. La Picco vince sul campo del Cus Torino per 3 a 1

Coach Tettamanti: “Sono molto contento e questi tre punti sono essenziali. Abbiamo fatto una partita con continuità”

Le lecchesi conquistano i primi due parziali, subiscono la reazione delle piemontesi e chiudono nel quarto set

TORINO – L’Orocash Picco Lecco conquista una vittoria importante sul campo del Cus Torino, campionato di Serie B1 girone A, imponendosi per 3-1 (20-25, 23-25, 25-21, 17-25) al termine di una gara condotta con personalità e buona continuità. Per la formazione lecchese arrivano tre punti preziosi, frutto di una prestazione convincente soprattutto nei primi due set e nella reazione mostrata dopo il parziale perso.

Le biancorosse partono con il piede giusto, affrontando le padrone di casa con aggressività e attenzione in tutti i fondamentali. Il primo e il secondo set finiscono nelle mani della Picco, che riesce così a costruire un vantaggio importante. Nel terzo parziale, però, il Cus Torino reagisce e approfitta di un calo delle lecchesi per riaprire la partita, imponendosi 25-21.

La squadra di Mauro Tettamanti ritrova però immediatamente ordine e lucidità nel quarto set. Le biancorosse riprendono in mano il gioco, allungano nel punteggio e chiudono i conti sul 17-25, portando a casa l’intera posta in palio.

Anche i numeri confermano la buona prova della formazione lecchese: 94 punti realizzati contro gli 86 delle avversarie. A trascinare l’attacco ci ha pensato soprattutto Noemi Monti, miglior realizzatrice dell’incontro con 22 punti. Importante anche il contributo di Matilde Frigerio, che ha chiuso a quota 20, e di Bianca Lapini, autrice di 13 punti. Da sottolineare anche la prestazione del libero Kaila Simeonov, protagonista di un lavoro prezioso in seconda linea.

Al termine della partita, coach Mauro Tettamanti ha espresso soddisfazione per il risultato e per l’atteggiamento della squadra: “Sono molto contento e questi tre punti sono essenziali. Abbiamo fatto una partita con continuità. La squadra ci ha creduto e ha aggredito l’avversario. Menzione particolare a Noemi Monti per l’ottima prestazione e al libero Kaila Simeonov. Questo non è un punto di arrivo: ci saranno alti e bassi”.

Sulla stessa linea Vera Rigamonti, che ha evidenziato la partenza positiva e la capacità di reagire dopo il passaggio a vuoto del terzo set: “Siamo partite subito attaccando le avversarie. Primo e secondo set li abbiamo dominati. Abbiamo ricevuto discretamente e lavorato molto bene a muro e in difesa. Nel terzo set ci siamo spente, ma siamo state brave a riaccenderci nel quarto e a chiudere la partita”.

Per la Picco Lecco si tratta di un successo che dà continuità alle recenti prestazioni e permette di aggiungere tre punti importanti alla propria classifica di girone.