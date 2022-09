Incontro in sala consiliare con Sindaco e Assessore

Coach Milano “L’obiettivo è mantenere la categoria”

LECCO – Questa mattina alle ore 10 presso la sala consiliare del Comune di Lecco la squadra di Serie A2 della Picco Lecco ha presentato l’entrante stagione 2022/23. Presenti il Sindaco Mauro Gattinoni e l’Assessore allo sport Emanuele Torri.

É stato proprio il primo cittadino lecchese ad aprire l’incontro. “La prossima stagion sarà un impegno importante, la città fa il tifo per voi – dichiara Gattinoni – voi siete un esempio per le giovani, attraverso di voi si imparano modelli vincenti”.

Il Sindaco ha poi ringraziato anche gli sponsor che sostengono la squadra e le persone che si impegnano per essa.

“È sia iniziata una nuova sfida, che spero possa essere un occasione di crescita personale e sportiva – dichiara l’Assessore Torri – ringrazio la società Picco per il ruolo educativo che ricopre per le nostre ragazze”.

L’assessore non ha mancato di rimarcare gli ottimi dati sportivi della città di Lecco, prima in tutta Italia per lo sport dedicato ai bambini e sesta per quello femminile.

È toccato al presidente Dario Righetti e all’allenatore Gianfranco Milano ricordare cosa sia la Picco. Il massimo dirigente biancorosso ha elencato i numeri – circa 200 atlete tra Serie A2 e Minivolley – e ringraziato il Comune per la collaborazione nell’adeguamento della palestra del Bione, ricordando anche che la società verrà premiata tra una decina di giorni per il suo cinquantenario dalla FIPAV.

Il coach lecchese e il capitano Serena Zingaro hanno fissato gli obiettivi della stagione.

“Siamo contenti di essere in serie A2 – dichiara coach Milano – abbiamo allestito una squadra con tante giovani, sarà un bell’impegno sia tecnico che personale. L’obiettivo è quello di mantenere la categoria, sarà un percorso lungo e ci vorrà pazienza, ma non vediamo l’ora di cominciare”

Il capitano ha fatto il punto sulla squadra. “Siamo un gruppo giovane, con tanta voglia di lavorare. Il nostro impegno è quello di portare a termine la stagione nel migliore dei modo possibile”.

Il campionato della Picco Lecco inizierà il 23 ottobre sul campo di Como, contro la Tecnoteam Albese. L’esordio casalingo avverrà domenica 30 ottobre (h. 17) contro la Lmp Bam Mondovì.