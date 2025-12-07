Volley. Orocash Picco Lecco cade al tie-break: Colleoni sfrutta gli alti e bassi

Al Bione, sabato sera, la formazione di Belloni perde 2-3 dopo un match segnato da cali di rendimento

Lecco illude nel primo parziale, poi la rimonta di Colleoni cambia la serata. MVP Frigerio. Belloni: “Bravissima Trescore a sfruttare i nostri punti deboli”

LECCO – Orocash Picco Lecco si arrende al tie-break contro Pallavolo Don Felice Colleoni, chiudendo 2-3 una sfida dai ritmi altalenanti e dal peso specifico importante, soprattutto sul piano psicologico. L’incontro, disputato al Bione e caratterizzato da continui ribaltamenti, ha messo in luce i limiti di continuità della formazione biancorossa, incapace di capitalizzare un avvio promettente. Solo in un secondo momento, all’interno della narrazione dell’incontro, è emerso il riferimento alla serata di gioco e ai punteggi: 25-19, 21-25, 29-31, 25-21, 10-15.

L’approccio della squadra di Federico Belloni aveva illuso il pubblico di casa. La buona efficacia degli attacchi al centro e una manovra ordinata avevano permesso a Lecco di imporsi nel primo set per 25-19, trasmettendo la sensazione di una gara incanalata verso un esito favorevole. Ma dal secondo parziale il copione si è ribaltato: Colleoni ha incrementato la pressione al servizio e la qualità della difesa, costringendo le padrone di casa a un inseguimento costante. Le difficoltà a muro e nella ricostruzione del gioco sono emerse in modo evidente, così come qualche errore di troppo che ha accompagnato il 21-25 del secondo set.

Il terzo parziale è stato il frammento più intenso della serata: equilibrio costante, scambi lunghi e un finale ai vantaggi che ha premiato le ospiti 29-31. Una sconfitta di frazione pesante sul morale, tanto più perché arrivata dopo una rimonta sfiorata. Nonostante il contraccolpo, Lecco ha trovato energie e determinazione per reagire nel quarto set, vinto 25-21. Il tie-break, però, ha confermato la solidità e l’esperienza di Colleoni, capace di mantenere lucidità nei momenti decisivi e chiudere 10-15.

Da segnalare la prova concreta dei due centrali, Gaia Genovese e Matilde Frigerio, premiata come MVP della serata. La loro continuità in attacco ha rappresentato uno dei pochi punti fermi della formazione lecchese.

Al termine dell’incontro, coach Federico Belloni ha offerto una lettura equilibrata della sconfitta: “Partita negativa. Peccato, dopo la bella prestazione di sabato scorso avevamo alte aspettative. Bravissima Trescore a sfruttare i nostri punti deboli e a giocare una gara molto intensa soprattutto nei fondamentali di battuta e difesa. Noi ancora troppo altalenanti, ma ci può stare vista la nostra giovane età. Portiamo a casa il positivo del quarto set, vinto dopo aver perso ai vantaggi il terzo, e la rimonta sfiorata proprio nel terzo parziale. Tutta esperienza, cinque set per un gruppo così giovane sono preziosi”.

Il cammino resta lungo e il campionato offrirà ulteriori prove di maturità. Una sconfitta come questa, pur lasciando rammarico, può trasformarsi in un passaggio utile nella crescita di una squadra che continua a costruire la propria identità.