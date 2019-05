Volley. Partita perfetta della Picco Lecco che conquista la semifinale playoff

AcciaiTubi Pallavolo Picco Lecco – IseoSerrature Pisogne 3-0 (25-16, 25-17, 25-22)

LECCO – L’AcciaiTubi Picco Lecco fa la partita perfetta in gara 3, batte Pisogne con un secco 3-0 e conquista così la semifinale dei playoff.

Un match decisamente magistrale da parte di tutto il team di coach Milano che inizia con cattiveria agonistica, si impone sulle avversarie e non lascia mai spazio di recupero. In un’ora e venti minuti di gioco il verdetto è definitivo.

Stomeo continua nella sua stoica impresa di esserci nonostante l’infortunio, Santini colleziona punti importanti e rifila 3 ace consecutivi nel secondo set, Garzonio difende l’indifendibile, Civitico fa punti in attacco e il suo muro non perdona, Badini e Lancini sono sempre presenti in prima linea, Sironi trascina le compagne con 15 punti personali. Aiutano durante la partita Mainetti, Dell’Oro, Mandaglio e Martinelli.

Insomma, una serata senza sbavature davanti ad un palazzetto gremito di tifosi che hanno sostenuto la squadra biancorossa.

In semifinale la Picco Lecco incontrerà Offanengo, squadra già affrontata in campionato. Mercoledì 22 maggio ore 20.30 al palazzetto “Al Bione” ci sarà gara 1, mentre domenica 25 maggio gara 2 a Cremona. I playoff per la serie A continuano!