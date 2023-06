Volley. Picco Lecco, Alice Barbagallo è il nuovo libero

Nuovo tassello dopo le conferme del palleggiatore Erika Rimoldi e del centrale Federica Piacentini

LECCO – Dopo le conferme del mister Gianfranco Milano e di gran parte dello staff tecnico, il mese di giugno si è aperto con le conferme del palleggiatore Erika Rimoldi e del centrale Federica Piacentini. La rosa biancorossa si arricchisce ulteriormente con un nuovo importante acquisto: Alice Barbagallo.

Alice Barbagallo è il nuovo libero biancorosso. Nata a Siracusa il 24 aprile 1997, Barbagallo ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Aurora, squadra della sua città natale. Tra i 16 e i 18 anni è stata al Volley Tremestieri, squadra con cui ha potuto esordire nel campionato di B1. Nel 2015 il grande salto in A2 con Palmi, dove ha militato per un biennio prima della positiva parentesi di Olbia nel 2017/18. In Sardegna ha avuto modo di farsi apprezzare come libero titolare in una formazione che – sotto la guida di Pasqualino Giangrossi – seppe conquistare un’agevole salvezza. Lasciata l’Isola è stata per due anni a Cutrofiano, quindi – nel 2020/2021 – a Soverato. Lo scorso anno prima stagione al Nord Italia con i colori della Libertas Martignacco, mentre ha appena concluso una buona annata nel roster dell’Hermaea Olbia. E’ laureata in Economia.

Barbagallo ha commentato così l’arrivo a Lecco: “Sono felicissima di questa nuova avventura. Ho notato un ottimo team e un clima eccezionale. Sin da subito si sono dimostrati interessati a me e la scelta è stata molto rapida. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e iniziare questa nuova avventura. Voglio migliorarmi e mettere al servizio delle compagne la mia esperienza. Ho già giocato con Federica Piacentini e sarà un bell’incontro”.