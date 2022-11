Volley. Picco Lecco cede in casa sotto i colpi di Esperia Cremona

Finisce 3 a 1 per le ragazze di Valeria Magri

Coach Milano: “Obiettivo di questa prima fase è fare più punti possibili. Questo trittico ci deve insegnare a gestire al meglio le energie”

LECCO – Orocash Picco Lecco fermata in casa dalle ragazze dell’Esperia Cremona con il punteggio di 1 a 3. Le biancorosse non riescono nell’impresa di bissare il risultato di Sassuolo. Partono molto bene con due primi set davvero molto combattuti, ma le ospiti cambiano ritmo a metà gara. La meritata vittoria va alla formazione di Cremona.

Partita molto combattuta sin dalle prime azioni, scambi veloci e buona ricezione presentano due formazioni davvero molto equilibrate. La spunta Cremona che chiude con 29-31. Il secondo set è biancorosso, le lecchesi gestiscono molto bene il gioco (14-8). L’Esperia reagisce e recupera punti importanti (17-13) grazie a un muro davvero ben piazzato. Orocash chiude la pratica con sicurezza conquistando il secondo set col punteggio di 25 a 19 e riportando la partita in parità.

Qualcosa cambia nelle fila del Cremona, il gioco si fa più efficace e il terzo parziale è tutto nelle loro mani. Le ospiti se ne vanno (12-16), mettendo a dura prova le biancorosse. Pallette alternate a palle spinte e diagonali sono gli ingredienti della fuga delle ragazze di Cremona. Le ospiti chiudono il set 16-25 con grande merito.

Il ritmo di gara non cambia nel quarto parziale e l’Orocash Picco Lecco non riesce ad arginare le avversarie. Si chiude 14-25 il parziale e la partita va all’Esperia Cremona.

Gianfranco Milano, 1^ allenatore Orocash Picco Lecco la termine della gara ha dichiarato: “Primi due set di grande livello con un po’ di sfortuna sul finale del primo e un’ottima reazione della squadra nel secondo parziale dove abbiamo riaperto la partita. Il terzo set abbiamo fatto i conti con la grande caparbietà difensiva delle avversarie e abbiamo cercato soluzioni diverse commettendo errori di troppo. Questo ha spianato la strada all’Esperia e non c’è stato molto da fare. L’obiettivo di questa prima fase è fare più punti possibili. Questo trittico ci deve insegnare a gestire al meglio le energie. Sicuramente una cosa non semplice quando si giocano partite di questo livello. Domenica con Offanengo sapremo di avere di fronte una squadra molto agguerrita, daremo il massimo”.

Per Arianna Lancini, MVP Orocash Picco Lecco è stata “una partita di alti e bassi – aggiungendo – non siamo riusciti a mantenere un livello di gioco. Era importante fare bene, ma purtroppo non è andata nel verso giusto”.

Soddisfazione da parte di Valeria Magri, 1^ allenatore Us Esperia Cremona che ha commentato cosi la vittoria: “Stasera ce la giocavamo alla pari. Lecco è una squadra che incontro da cinque anni e ho sempre perso, avevo una voglia di rivincita esagerato. Una partita sul filo del rasoio da giocare fino in fondo. Ho visto una buonissima reazione della squadra”.

Orocash Picco Lecco- Us Esperia Cremona 1-3

(29-31 25-19 16-25 14-25)

OROCASH LECCO: Zingaro 13, Albano 10, Rimoldi 1, Bracchi 9, Piacentini 8, Bassi 9, Bonvicini (L), Lancini 8, Rocca 1, Citterio, Tresoldi. Non entrate: Monti (L), Belloni, Casari. All. Milano.

U.S. ESPERIA CREMONA: Rossini 12, Kullerkann 12, Balconati 3, Buffo 18, Ferrarini 15, Kullerkann 12, Zampedri (L), Giacomello 1, Coppi 1, Pasquino. Non entrate: Landucci, Piovesan. All. Magri.

NOTE – Durata set: 37′, 27′, 25′, 21′; Tot: 110′. MVP: Buffo.