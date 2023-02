Volley. Picco Lecco sconfitta D&A Esperia Cremona

Trasferta amara per le biancorosse che perdono per 3 a 1

Coach Milano: “Partita che potevamo gestire meglio sicuramente. C’è rammarico”

CREMONA – Orocash Picco Lecco sconfitta da D&A Esperia Cremona nello scontro diretto di sabato pomeriggio che ha aperto il week end di serie A2.

Inizio di casa favorevole per Picco Lecco che conduce, le padrone di casa cercano di limitare la fuga (12-17). Cremona si avvicina in modo molto pericoloso (17-18) e si va ai vantaggi. Le spuntano le padrone di casa 28-26.

Secondo set con una partenza convinta delle padrone di casa (10-7), ma Picco non ci sta e riequilibra il set (12-12). Ottimo break per Orocash che prende la fuga e si porta sul 23-15. Si chiude il secondo periodo 19-25 a favore delle biancorosse.

Partenza convinta del Cremona che infligge un netto 4-0 alle ragazze allenate da Milano, il coach richiamale le ragazze e si torna in equilibrio. Come nel set precedente per Picco, Cremona cerca la fuga (20-14), mettendo in evidente difficoltà le ospiti. Il terzo periodo è delle padrone di casa con le biancorosse in black out totale (25-14).

Il quarto set vede le due squadre più in equilibrio (6-5), ma Cremona è più efficace e chiude anche questo parziale 25-19.

A fine gara Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco, commenta: “Partita che potevamo gestire meglio sicuramente. Finale del primo set era da gestire con maggiore lucidità per portare a casa i vantaggi. Meglio il secondo, mentre terzo e quarto set abbiamo avuto pochi momenti positivi. Questo trittico ci ha visto con l’ennesimo 3-1, sicuramente c’è rammarico. Ora la testa è sulla prossima casa casalinga contro Offanengo”.

TABELLINO

D&A ESPERIA CREMONA – OROCASH LECCO 3-1 (28-26 19-25 25-14 25-19)

D&A ESPERIA CREMONA: Ferrarini 12, Mennecozzi 2, Piovesan 7, Landucci 15, Kullerkann 7, Rossini 16, Zampedri (L), Giacomello 12, Coppi 5, Buffo 1, Balconati. Non entrate: Kullerkann. All. Magri.

OROCASH LECCO: Lancini 12, Piacentini 13, Bassi 12, Zingaro 9, Albano 4, Rimoldi 2, Bonvicini (L), Tresoldi 7, Marmen, Rocca. Non entrate: Belloni, Citterio, Casari (L). All. Milano. ARBITRI: Laghi, Di Lorenzo. NOTE – Durata set: 28′, 25′, 21′, 25′; Tot: 99′. MVP: Landucci.