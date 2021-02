Netta vittoria contro le giovani ragazze del MondialClima Orago

Giovedì 5 febbraio sfida casalinga contro la ViSette Volley Settimo Milanese

LECCO – Dopo la vittoria nel derby, la Picco fa cinquina! L’AcciaiTubi Picco Lecco nella gara valida per la 5^ giornata di andata della “Fase 1” del campionato di serie B1 Femminile (Girone B1) si impone sulle giovanissime ragazze della MondialClima Orago per 3 set a 0 (11-25 | 11-25 | 10-25).

Nel sestetto iniziale, coach Milano, schiera Dall’Igna, Focaccia, Grazia, Martinelli, Lancini e Mambelli (Libero Lussana) e le biancorosse partono subito forte mettendo in campo un parziale di 0-8. Nella seconda metà del set, coach Milano, dà spazio alle seconde linee: entra Esposito per Lancini, e Mainetti su Lussana ma la musica non cambia: a chiudere il set è Grazia, che con un pallonetto conquista il 11-25.

Il secondo parziale di gioco è sostanzialmente la fotocopia del primo: le padrone di casa non riescono a reggere il gioco della Picco che, pronti via, si porta subito sullo 0-7. Spazio anche per la giovane Mandaglio in questo secondo set, che sul 6-12 entra in campo su Dall’Igna e guida la formazione verso la conquista del parziale con un cospicuo margine: 11-25.

Nel terzo e ultimo set, coach Milano dà spazio anche a Manzano che fornisce supporto al reparto centrali, concedendo un turno di riposo al capitano, Martina Focaccia. Le biancorosse sono inarrestabili e continuano a mettere a segno punti su punti, conducendo sempre il parziale con un discreto margine di vantaggio. Tocca ancora a Camilla Grazia chiudere il set (10-25), e la partita sul punteggio di 0-3. Top Scorer dell’incontro sono Arianna Lancini e Sonia Ratti, entrambe con 12 punti messi a segno. A seguire Benedetta Mambelli (6), Martina Martinelli e Camilla Grazia (5), Focaccia (3), Mandaglio e Manzano (2), Dall’Igna (1) e, inoltre, da segnalare, il primo punto in attacco, in serie B1, per la giovanissima Laura Esposito che non si fa trovare impreparata alla chiamata di coach Gianfranco Milano.

La testa è ora rivolta al turno infrasettimanale di giovedì 25 febbraio, tra le mura amiche del Palataurus, che vedrà l’AcciaiTubi Picco Lecco impegnata, nella prima giornata di ritorno, contro la formazione del ViSette Volley Settimo Milanese. Queste le parole del tecnico Gianfranco Milano al termine della gara: “È stata una partita giocata sicuramente con molta attenzione; ci aspettavamo qualcosa di più da Orago ma, probabilmente, siamo stati bravi a non dar loro la possibilità di poterci credere e ribaltare il risultato. Siamo contenti della vittoria, abbiamo potuto organizzare una rotazione delle giocatrici, tenendo a riposo Valli, in

campo ricevendo una buona risposta da tutte. Ora testa al prossimo incontro con il turno infrasettimanale contro Visette”.

“Siamo state brave – ha detto Camilla Grazia – loro hanno fatto diversi errori mentre noi siamo riuscite a raggiungere il nostro obiettivo: pensare a noi stesse senza lasciarci abbattere dai quei piccoli momenti bui che ogni tanto sopraggiungono. Sono molto contenta che il coach mi abbia dato spazio in campo e di aver potuto dare il mio contributo alla squadra in questa vittoria”.