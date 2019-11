Volley. Quinta vittoria dell’AcciaiTubi nel recupero contro Arredo Frigo

La Picco Lecco ingrana la quinta

Primo posto in classifica con la Lilliput Settimo Torinese a -2

LECCO – Quinta vittoria in 5 partite disputate per le ragazze dell’AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco che conquistano con un perentorio 3-0 (25-17, 25-20, 25-20) la vittoria nel recupero del match, valido per la 6^ giornata di campionato di serie B1 girone A precedentemente rinviata causa allerta meteo, contro la formazione piemontese dell’Arredo Frigo – Makhimo AL (Pallavolo Acqui Terme).

Le biancorosse approcciano bene l’incontro, inizialmente lottando punto a punto con le avversarie salvo poi allungare e prendere nettamente le misure sulla formazione avversaria e vincere il primo parziale di gioco. Stessa sorte anche per il secondo e terzo set, in cui le ragazze di coach Milano, premono subito sull’acceleratore mettendo in campo dei buoni fondamentali di difesa e riuscendo a contenere il tentativo di rientro di Acqui Terme nel secondo parziale. Vittoria quindi per 3 set a 0 che vale oro in ottica classifica: tre punti conquistati e primo posto nel girone con la diretta avversaria, la Lilliput Settimo Torinese a -2 Punti.

MVP (MVPicco) dell’incontro è la giovanissima Camilla Gerosa, premiata a fine gara con un omaggio floreale da Alberto Beretta (Taurus Sport): la centrale biancorossa ha messo a segno 9 punti in totale. Top scorer dell’incontro è stata, invece, ancora una volta Francesca Dalla Rosa con 14 punti totali, seguita dalla capitana Martina Focaccia (8 punti) e dalla coppia Lancini/Martinelli (4 punti ciascuna). Le ragazze torneranno in campo giovedì sera, in allenamento, per preparare il prossimo incontro in programma sabato (30 novembre) in trasferta sul campo della Conad Alsenese, formazione in cui militano Melania Lancini (sorella della biancorossa Arianna) e Martina Pastrenge, ex giocatrici dell’AcciaiTubi.

“Abbiamo giocato bene, anche se abbiamo avuto alti e bassi. Abbiamo molto da migliorare e lo faremo dando il massimo in ogni allenamento – ha detto Camilla Gerosa -. Secondo me, dalla partita con Biella, abbiamo iniziato a difendere molto di più. Penso che ci aiutiamo molto tra di noi ed è per questo che stiamo difendendo meglio. La classifica? Speriamo di continuare così”.

“Abbiamo portato a casa anche questa gara che temevamo molto perché non siamo abituati a giocare in settimana. Siamo stati bravi a tenere dietro Acqui Terme, spegnendo le loro velleità con battuta e muro – ha detto coach Milano -. Abbiamo poco tempo per riposarci. Abbiamo la partita di Alseno da preparare e affrontare nel migliore dei modi. Siamo stati frettolosi nel contrattacco in alcune occasioni, ma abbiamo sprecato solo il necessario per mantenere invariato il distacco. Sono cinque partite che hanno una genesi diversa, la responsabilità di essere davanti la gestiremo con leggerezza, sappiamo bene di non aver fatto nulla. Tireremo la riga alla fine del girone d’andata, per il momento siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo”.