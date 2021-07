Volley. Rebecca Rimoldi è la nuova palleggiatrice della Picco Lecco

Un innesto giovane, ma con molta esperienza nella massima serie

“Una nuova sfida, un’opportunità per mettermi alla prova e ricambiare la fiducia che mi è stata data”

LECCO – Entra nel vivo il mercato biancorosso. E’ giunto il momento di presentare la prima delle new entry per la stagione 2021/2022: Rebecca Rimoldi sarà la nuova palleggiatrice della Pallavolo Lecco Alberto Picco per il campionato di Serie B1.

Milanese classe 1998, 175 cm di altezza, arriva sulle sponde del lago direttamente dal CUS Torino, società con la quale ha disputato il campionato di Serie A2 nelle ultime due stagioni.

Cresciuta nelle Giovanili dell’U.S. Cistellum Volley, a quattordici anni inizia il suo cammino nei campionati nazionali tra serie B2 e B1. Nella stagione 2015/2016 arriva la sua prima annata in serie A2 tra le fila del Saugella Team Monza, conquistando la promozione nella massima serie. Nel 2016/2017 il passaggio alla MyCicero Pesaro con una nuova promozione in serie A1 a fine anno. Tre anni fa la parentesi umbra alla Bartoccini Gioiellerie Perugia, in serie A2, dove dopo tanta gavetta ha collezionato 52 set in 22 gare. Nel 2018/2019, invece, difende i colori della Scuola Del Volley di Varese, in serie B1, prima di approdare nuovamente in serie A2 tra le fila del CUS Torino.

Un innesto giovane, ma con molta esperienza nella massima serie, per la quale la Pallavolo Lecco Alberto Picco non può che ritenersi soddisfatta e augurare alla nuova palleggiatrice di disputare un campionato ricco di tante soddisfazioni e traguardi, certi che si dimostrerà essere una pedina fondamentale della compagine biancorossa.

“Sono molto contenta di essere entrata a far parte di questa realtà, si sente tutta l’energia e la passione delle persone che compongono la società, la voglia di lavorare e l’estrema attenzione e cura che hanno nei confronti delle giocatrici, tutti aspetti per niente scontati che aggiungono quel valore in più al quale proprio non puoi dire di no – ha detto Rebecca -. Ci attende una stagione complessa, da affrontare con coraggio e determinazione. Per quanto mi riguarda è una nuova sfida, un’opportunità per mettermi alla prova e ricambiare la fiducia che mi è stata data. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere tutte le compagne, lo staff al completo e di condividere con loro tutto ciò che implicherà questo viaggio. Speriamo che la situazione particolare in cui ci troviamo permetta finalmente al pubblico di tornare in palestra, sarebbe bello poter condividere con i tifosi questo percorso”.