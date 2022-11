Dopo una buona partenza, niente da fare contro la Valsabbina Millenium Brescia

Orocash Picco Lecco – Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (25-27 19-25 14-25)

LECCO – Orocash Picco Lecco sconfitta sul campo di casa dalla Valsabbina Millenium Brescia. Mercoledì sera il centro sportivo Bione ha ospitato la quarta giornata di campionato A2. Una partita vivace e molto combattuta da entrambe le formazioni.

Il primo set come nelle precedenti partite si è aperto con un’ottima Orocash Picco Lecco. In vantaggio sin dai primi minuti, impone un gioco bello, veloce ed efficace. Brescia, dal canto suo, reagisce subito e riporta in parità la partita. Il set è punto a punto fino alla conclusione, quando la spunta Brescia con il punteggio di 27 a 25.

Secondo parziale molto teso fino a metà set, poi sono le ospiti a prendere il via (13-18) e amministrare con efficacia il gioco fino alla fine. Valsabbina Millenium Brescia chiude 19-25 e porta a casa il secondo set.

Il terzo set vede calare l’efficacia delle biancorosse, costrette a inseguire da lontano la formazione bresciana. La partita si chiude con il terzo set a favore di Valsabbina Millenium Brescia (14-25).

“Non mi ero illuso della prima partita contro l’Albese, ma le altre sono state diverse – ha detto l’allenatore Gianfranco Milano -. Il ritmo gara e la pazienza sono elementi centrali. Sapevamo che stasera sarebbe stata dura con una corrazzata davvero aggressiva in attacco. Affrontiamo con fiducia i prossimi impegni”.

“Abbiamo sudato nel primo e secondo set, partita davvero impegnativa – ha detto Alessandro Beltrami allenatore della squadra bresciana -. Il risultato è un punteggio bugiardo, siamo stati bravi finalmente a superare i momenti difficili e giocare al meglio. Siamo sulla buona strada che valorizza le nostre caratteristiche di squadra d’attacco e punteremo molto su questo”.