Volley. Serie D amara per Picco Lecco, mentre la C trova solidità e punti pesanti

Sabato al Bione la Serie C supera Pro Patria 3–0, mentre la D cede 1–3 a Rozzano

Vergani sottolinea il rammarico per una gara “che si poteva vincere”, mentre la squadra di Checchia e Scanziani trova punti chiave per la classifica

LECCO – La doppia uscita del weekend consegna a Picco Lecco un bilancio diviso tra rammarico e segnali incoraggianti, con Serie D e Serie C protagoniste di prove dagli esiti opposti.

Nel confronto di Serie D, chiuso 1–3 contro Rozzano Volley (25–17 / 19–25 / 24–26 / 16–25), le electricity teens di Sime Energia Picco Lecco hanno illuminato il primo set con un gioco ordinato ed efficace, salvo poi perdere continuità nei parziali successivi. L’avvio brillante non è bastato per indirizzare una gara segnata da inseguimenti costanti. A fine incontro, coach Vergani ha fotografato la situazione con lucidità: “Partita tutta a rincorrere l’avversario, ad eccezione del primo set nel quale siamo riusciti a esprimere un gioco più ordinato, partendo dalla battuta. Nei tre parziali successivi non siamo mai riusciti a partire avanti, portandoci dietro fino all’ultimo il distacco ottenuto. Peccato per il terzo set, dove la rimonta è sfumata solo per pochi punti. Resta il rammarico per una partita che si poteva vincere, ma ne faremo tesoro per le prossime.” Una sconfitta che pesa, ma che evidenzia allo stesso tempo un’identità tecnica in crescita.

Ben diverso il clima al Bione, teatro della vittoria dell’Acciaitubi Picco Lecco in Serie C contro la Bracco Pro Patria Volley Milano. Il 3–0 finale (25–22 / 25–18 / 25–22) non rifletta fino in fondo l’intensità di una sfida in cui le milanesi hanno confermato solidità e valore, rendendo ogni parziale combattuto. Nonostante gli strascichi della lunga lista di infortuni gestita da coach Checchia e coach Scanziani, le biancorosse hanno imposto ritmo e lucidità, sfruttando un servizio mirato, una panchina reattiva nei momenti chiave e la consueta capacità di reggere nei frangenti più delicati.

Una prova concreta, fatta di tattica e resilienza, che consegna punti pesanti alla classifica e morale ritrovato. Pro Patria resta avanti di una sola lunghezza, segno di una corsa aperta nelle zone nobili della graduatoria.

Sabato il Bione ospiterà la capolista Cernusco: un banco di prova di altissimo livello che Picco Lecco affronterà con la determinazione maturata nelle ultime uscite.