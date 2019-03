Sconfitta in casa per la squadra di volley lecchese

Tantissimo il pubblico presente alla partita

LECCO – Il palazzetto “Al Bione” sold out. Tantissimi i tifosi biancorossi, tra cui le squadre giovanili della Picco Lecco, tanti amanti della pallavolo e tanti anche i sostenitori di Busto.

Un tifo continuo e sportivo, un grande spettacolo che ha accompagnato il big match della ventunesima giornata del campionato di B1.

Purtroppo, nonostante questa bella cornice, è stata una serata amara per l’AcciaiTubi Picco Lecco che non riesce nell’impresa e non porta a casa nemmeno un set. Partita giocata punto a punto e, nei primi due set, la squadra di casa è stata in vantaggio anche di quattro punti, ma ogni volta si è fatta recuperare e poi superare a fine set. Un grande applauso alla Futura che ha dimostrato di meritare la posizione della capolista sia da un punto di vista tecnico che mentale.

Adesso l’AcciaiTubi deve voltare pagina velocemente perché sabato andrà in trasferta a Trescore, altro avversario da non sottovalutare assolutamente. Perché servono ancora vittorie per continuare a sognare i playoff.