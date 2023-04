Volley. Vittoria casalinga per Orocash Picco Lecco contro Anthea Vicenza.

Coach Milano: “I primi due set abbiamo giocato bene, mettendole in difficoltà”

LECCO – Orocash Picco Lecco trionfa a Lecco contro l’Anthea Vicenza. Il pomeriggio del Bione si colora di biancorosso grazie al 3-1 e a un gioco incredibile.

Partita molto in equilibrio con belle azioni da entrambi i lati. Verso metà set le padrone di casa prendono il via (17-12), complici alcuni errori in battuta delle avversarie. Il parziale si chiude 25-17 con un ottimo finale di set delle biancorosse.

Inizio set tutto biancorosso con Lecco che conduce stabilmente (10-6). Qualche indecisione di troppo consente a Vicenza di avvicinarsi (11-9). Sul finale è Lecco a imporsi (15-9) e a non lasciare spazio di recupero alle avversarie. Si chiude 25-15.

Il terzo set è equilibrio allo stato puro (8-8). Poi è Vicenza a portarsi timidamente in vantaggio (10-12), ma Picco è sempre li e la segue (20-20). Sul finale è Vicenza a spuntarla 23-25.

Il quarto set presenta una evidente situazione di equilibrio, ma verso metà Picco prova l’allungo (18-13). Le biancorosse chiudono set e partita con il punteggio di 25-17.

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco: “Sapevamo che sarebbe stata una settimana importante. Partire bene oggi e mercoledì significa fare gran parte dell’opera. Serve fare punti. Non dobbiamo arrivare all’ultima giornata sperando nei punti degli altri. I primi due set abbiamo giocato bene, mettendole in difficoltà. Punti di forza di stasera: la battuta e la pazienza nel contrattacco”.

TABELLINO

Orocash Picco Lecco – Anthea Vicenza 3-1 (25-17 25-15 23-25 25-17)

OROCASH LECCO: Zingaro 12, Tresoldi 14, Rimoldi 2, Lancini 10, Piacentini 11, Bracchi 20, Bonvicini (L), Rocca, Bassi. Non entrate: Marmen, Albano, Belloni, Casari (L), Citterio. All. Milano.

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Galazzo 2, Legros 6, Farina 8, Kavalenka 17, Panucci 11, Cheli 7, Formaggio (L), Ottino 1, Ferraro, Digonzelli, Groff, Munaron. Non entrate: Andreis (L), Martinez Volskis. All. Iosi. ARBITRI: Scotti, Marigliano. NOTE – Durata set: 22′, 23′, 27′, 24′; Tot: 96′. MVP: Bracchi.

Top scorers: Bracchi M. (20) Kavalenka J. (17) Tresoldi L. (14)

Top servers: Panucci J. (2) Ottino E. (1) Zingaro S. (1)

Top blockers: Tresoldi L. (4) Kavalenka J. (3) Panucci J. (2)