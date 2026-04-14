Week-end all’insegna dell’atletica su vari campi, bene i lecchesi

CASTANO PRIMO (MI) – 3^ edizione del Meeting di atletica leggera con distanza spurie, 80m, 150m, 300m, 1000m, staffetta mista e 200hs, al campo sportivo comunale Annibale Sacchi di Castano Primo (MI) organizzato dalla SOI Inveruno.

Gran bella gara nei 200hs, sia al maschile che al femminile, prima volta per Filippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) Campione Italiano dei 60hs indoor 2026, capace di correre forte in 23”95 e vincere col nuovo primato sociale abbassandolo di quasi 1 decimo (Alessandro Rota a Castano Primo 06/04/2025), Elena Invernizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince la gara in 28”55, migliora il suo primato personale di ben 2” e 9 centesimi e anche per lei nuovo primato sociale di un decimo in meno (Alessia Gatti a Pavia 18/04/2021).

Tutti i risultati dei lecchesi in gara

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

80m-36^ Marianna Giordano 11”98.

80m-3° Filippo Vedana 9”25; 5° Lorenzo Azzalini 9”29; 17° Luca Teruzzi 9”58; 31° Alessio Jian Filippini 9”77; 41° Alessandro Stella 9”95; 53° Jinrong Hu 10”11; 50° Cristiano Isacco 10”07.

150m-39^ Bianca Emanuela Viganò 20”79; 69^ Marianna Giordano 22”80.

150m-12° Lorenzo Azzalini 17”15; 26° Luca Teruzzi 17”47; 63° Jian Alessio Filippini 18”44; 66° Jinrong Hu 18”57; 68° Cristiano Isacco 18”60.

300m-12^ Margherita Majer 42”22; 19^ Virginia Rocca 44”25; 29^ Bianca Emanuela Viganò 45”88.

300m-26° Leo Raimondi 36”94; 34° Alessandro Stella 37”30; 37° Samuele Petrolo 37”55; 40° Davide Buratti 37”71.

1000m-4° Lorenzo Forni 2’26”06; 14° Federico Meda 2’32”78; 47° Daniele Arlati 2’45”12.

200hs-1^ Elena Invernizzi 28”55.

200hs-1° Filippo Vedana 23”95.

80m-36^ Marianna Giordano 11”98. 80m-3° Filippo Vedana 9”25; 5° Lorenzo Azzalini 9”29; 17° Luca Teruzzi 9”58; 31° Alessio Jian Filippini 9”77; 41° Alessandro Stella 9”95; 53° Jinrong Hu 10”11; 50° Cristiano Isacco 10”07. 150m-39^ Bianca Emanuela Viganò 20”79; 69^ Marianna Giordano 22”80. 150m-12° Lorenzo Azzalini 17”15; 26° Luca Teruzzi 17”47; 63° Jian Alessio Filippini 18”44; 66° Jinrong Hu 18”57; 68° Cristiano Isacco 18”60. 300m-12^ Margherita Majer 42”22; 19^ Virginia Rocca 44”25; 29^ Bianca Emanuela Viganò 45”88. 300m-26° Leo Raimondi 36”94; 34° Alessandro Stella 37”30; 37° Samuele Petrolo 37”55; 40° Davide Buratti 37”71. 1000m-4° Lorenzo Forni 2’26”06; 14° Federico Meda 2’32”78; 47° Daniele Arlati 2’45”12. 200hs-1^ Elena Invernizzi 28”55. 200hs-1° Filippo Vedana 23”95. Polisportiva Libertas Cernuschese

150m-38^ Giorgia Meregalli 20”70; 43^ Valentina Canella 20”94; 45^ Jessica Malavenda 21”02; 61^ Veronica Bettoni 21”94; 63^ Bianca Montanelli 22”30.

150m-14° Francesco Luigi Cammisa 17”29.

300m-26^ Beatrice Molinari 44”92.

300m-44° Davide Pozzoni 37”92; 50° Mirko Moscatelli 38”3; 53° Lorenzo Pellanda 38”19.

150m-38^ Giorgia Meregalli 20”70; 43^ Valentina Canella 20”94; 45^ Jessica Malavenda 21”02; 61^ Veronica Bettoni 21”94; 63^ Bianca Montanelli 22”30. 150m-14° Francesco Luigi Cammisa 17”29. 300m-26^ Beatrice Molinari 44”92. 300m-44° Davide Pozzoni 37”92; 50° Mirko Moscatelli 38”3; 53° Lorenzo Pellanda 38”19. Merate Atletica Promoline

1000m-23° Alessandro D’Abrusco 2’35”66.

1000m-23° Alessandro D’Abrusco 2’35”66. Daini Carate Brianza

1000m- 19° Marco Melesi 2’34”08.

Rodengo Saiano

A Rodengo Saiano il Trofeo 5 Comuni 2026 1^ tappa. Domenica pomeriggio organizzata dall’Atletica Rodengo Saiano Mico a Rodengo Saiano (BS), gare dalla categoria Cadette/i, Allieve/Juniores e Assolute a invito. Quattro atleti dell’Atletica Lecco Costruzioni e tutti sui 1500m, tre al femminile e uno al maschile, tre personali su quattro.

Bene l’allieva Sofia Piazza vince in 4’51”87 nuovo primato personale abbassato di 2”56, Anita Raineri categoria Juniores 2^ in 4’52”89 nuovo primato personale con 8 decimi in meno, 6° posto Denise Mascheri categoria Juniores in 5’08”27, al maschile 18° posto Martino Longoni la prima volta sui 1500m in 4’54”89.

Domenica pomeriggio a Cairate CRL Meeting-Bronze Lombardia

Organizzata dall’Atletica Cairatese a Cairate, gare Assolute Lombardia open (100hs, 110hs, 200m f/m 800m f/m, 3000m f/m, salto in lungo e salto in alto femminile, salto triplo e salto con l’asta maschile, lancio del disco m/f, getto del peso f/m).

Sei podi per i lecchesi, gran bella gara di Elisa Dozio (Atletica Lecco Colombo Costruzione) che vince i 100hs, demolito il primato personale con 15”02 ben 63 centesimi in meno e ottiene il minimo per i campionati Italiani di categorie Juniores. La stessa atleta chiude al 3° posto nel lancio del disco con 37,54m nuovo primato personale migliorandolo 1m 16cm ottenendo il minimo per gli Italiani.

Riccardo Asperges (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) vince il getto del peso categoria Juniores con 15,45m. Tre atleti al secondo posto: Francesca Princesse Kouton (Up Missaglia) categoria Juniores nel getto del getto del peso con 9,62m, Adelaide Castagna (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) categoria Juniores sui 100hs con 15”77, Pietro Cesana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) categoria Juniores nel lancio del disco con 41,27m.

Bene altri sedici atleti che hanno migliorato i primati personali, gran belle gare dei 3000m, Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 10’37”10 abbassandolo di ben 22”8, prima volta negli Allievi Matteo Sandionigi 9’27”5 e Luca Farina 9’39”40 entrambi dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

100hs-9^ Giulia Anderbegani 17”20.

200m-53^ Anna Perego 29”06. p.p.

Salto in alto-6^ Giulia Anderbegani 1,53m: 9^ Anna Riva 1,45m.

Salto in lungo-23^ Chiara Beretta 4,34m.

Getto del peso-4^ Lucia Zucchi 9,26m p.p.

110hs-Allievi-6° Riccardo Galbusera 16”18 p.p.

110hs-6° Niccolo Dozio 19”08 p.p.; 7° Mattia Melloni 19”27 p.p.

800m-17” Federico Forni 2’01”40.

Lancio del disco-11° Niccolo Dozio 23”78 p.p.; 12° Mattia Melloni 22,49m.

Salto con l’asta-4° Stefano Tagliaferri 3,40m.

100hs-9^ Giulia Anderbegani 17”20. 200m-53^ Anna Perego 29”06. p.p. Salto in alto-6^ Giulia Anderbegani 1,53m: 9^ Anna Riva 1,45m. Salto in lungo-23^ Chiara Beretta 4,34m. Getto del peso-4^ Lucia Zucchi 9,26m p.p. 110hs-Allievi-6° Riccardo Galbusera 16”18 p.p. 110hs-6° Niccolo Dozio 19”08 p.p.; 7° Mattia Melloni 19”27 p.p. 800m-17” Federico Forni 2’01”40. Lancio del disco-11° Niccolo Dozio 23”78 p.p.; 12° Mattia Melloni 22,49m. Salto con l’asta-4° Stefano Tagliaferri 3,40m. Up Missaglia

100hs-6^ Camilla Comi 16”66.

200m-36^ Camilla Comi 27”89 p.p.

200m-14° Christian Limonta 23”14 p.p.

100hs-6^ Camilla Comi 16”66. 200m-36^ Camilla Comi 27”89 p.p. 200m-14° Christian Limonta 23”14 p.p. Gs Virtus Calco

100hs-Allieve-5^ Matilde Beretta 16”64 p.p.

200m-52^ Clelia Brognoli 28”98.

Salto in lungo-8^ Clelia Brognoli 4,92m; 9^ Matilde Beretta 4,84m.

Salto con l’asta-7° Alessandro Panzeri 2,50m.

Lancio del disco-11° Alessandro Panzeri 28,07m p.p.

100hs-Allieve-5^ Matilde Beretta 16”64 p.p. 200m-52^ Clelia Brognoli 28”98. Salto in lungo-8^ Clelia Brognoli 4,92m; 9^ Matilde Beretta 4,84m. Salto con l’asta-7° Alessandro Panzeri 2,50m. Lancio del disco-11° Alessandro Panzeri 28,07m p.p. Merate Atletica Promoline

3000m-32° Flavio Tornaghi 9’28”11 p.p.

3000m-32° Flavio Tornaghi 9’28”11 p.p. Polisportiva Libertas Cernuschese

110hs-5° Dante Pusceddu 15”54 p.p.

110hs-5° Dante Pusceddu 15”54 p.p. 3 Life

3000m-78° Franz Franzoso 11’50”17 p.p.