Week-end di atletica: i lecchesi a Brescia, Cogliate, Busto Arsizio e Terni

BRESCIA (BS) – Campionati Regionali individuali di prove multiple categorie Allievi, Juniores, Promesse, Assoluti m/f; le categorie Cadette/i hanno gareggiato per il trofeo nazionale di prove multiple. Sei società lecchesi in gara, una trentina di atleti, molto bene Dante Pusceddu (Polisportiva Libertas Cernuschese) capace di vincere i 110hs tra gli Juniores con 14”72 nuovo primato personale abbassato di ben 82 centesimi.

Bene nel Campionato Regionale di prove multiple Elena Invernizzi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che chiude al 5° posto Assoluto nell’Eptathlon e gli vale il 3° posto tra le Juniores con 4.419 punti (primato personale). Sei gare per lei e tre nuovi primati personali, grandissima gara nei 100hs con 15”46 ben 75centesimi in meno, nel lancio del giavellotto da 600gr con 28,17m; nel salto in lungo 5,54m personale migliorato di 1cm.

Nella gara del trofeo Nazionale Cadetti molto bene Chiara Panzeri (Atletica 87 Oggiono) seconda nell’Esathlon con 4.141 punti (primato personale), per lei anche tre personali su sei, benissimo sugli 80hs con 12”03 (1003 punti tabellari), 21,08m nel lancio del giavellotto, 7,69m nel getto del peso. Bene anche Rebecca Rusconi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 3^ con 3.808 punti, primato personale e ben 4 gare nuovi primati personali: lancio del giavellotto con 19,70m; salto in alto con 1,44m; nel salto in lungo con 4,78m; nei 600m con 1’49”56.

Risultati lecchesi nelle gare di contorno

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

200m-25^ Virginia Rocca 26”82.

200m-33° Alessandro Canclini 23”56; 40° Leo Raimondi 23”67; 81° Gabriele Guido Pandiani 25”48.

400m-24^ Margherita Majer 1’03”31.

400m-5° Alessandro Rota 49”30; 38° Samuele Petrolo 53”40.

3000sp-10° Alessandro Meda 10’29”57.

200m-25^ Virginia Rocca 26”82. 200m-33° Alessandro Canclini 23”56; 40° Leo Raimondi 23”67; 81° Gabriele Guido Pandiani 25”48. 400m-24^ Margherita Majer 1’03”31. 400m-5° Alessandro Rota 49”30; 38° Samuele Petrolo 53”40. 3000sp-10° Alessandro Meda 10’29”57. Polisportiva Libertas Cernuschese

110hs Juniores-1° Dante Pusceddu 14”72.

200m-54^ Beatrice Molinari 28”63.

800m-21° Davide Pozzoni 2’03”60.

110hs Juniores-1° Dante Pusceddu 14”72. 200m-54^ Beatrice Molinari 28”63. 800m-21° Davide Pozzoni 2’03”60. Up Missaglia

200m-31° Christian Limonta 23”50.

400m-18^ Camilla Comi 1’01”53.

Tutti i risultati delle prove multiple

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

Esathlon Cadette-3^ Rebecca Rusconi 3.808 punti, 9^ Domitilla Citterio 3.107 punti, 16^ Alice Arrigoni 2.236 punti.

Eptathlon Assolute-5^ Elena Invernizzi 4.419 punti, 9^ Elisa Dozio 3.399 punti.

Decathlon Allievi-7° Riccardo Galbusera 5.063 punti.

Decathlon Assoluti-5° Giacomo Maggioni 5.327 punti, 7° Stefano Tagliaferri 4.333 punti, 8° Mattia Melloni 4.080 punti.

Esathlon Cadette-3^ Rebecca Rusconi 3.808 punti, 9^ Domitilla Citterio 3.107 punti, 16^ Alice Arrigoni 2.236 punti. Eptathlon Assolute-5^ Elena Invernizzi 4.419 punti, 9^ Elisa Dozio 3.399 punti. Decathlon Allievi-7° Riccardo Galbusera 5.063 punti. Decathlon Assoluti-5° Giacomo Maggioni 5.327 punti, 7° Stefano Tagliaferri 4.333 punti, 8° Mattia Melloni 4.080 punti. Gs Virtus Calco

Eptathlon Allieve-10^ Matilde Beretta 3.509 punti, 13^ Irene Tarzia 3.088 punti.

Eptathlon Assolute-7^ Letizia Paolino 3.555 punti, 11^ Clelia Brognoli 3.355 punti, 14^ Yacine Diaw 2,777 punti.

Decathlon Allievi-13° Alessandro Panzeri 3.277 punti, 19° Riccardo Perego 3.538 punti.

Decathlon Assoluti-9° Cesare Fumagalli 3.462 punti,10° Tommaso Panzeri 3.277 punti.

Eptathlon Allieve-10^ Matilde Beretta 3.509 punti, 13^ Irene Tarzia 3.088 punti. Eptathlon Assolute-7^ Letizia Paolino 3.555 punti, 11^ Clelia Brognoli 3.355 punti, 14^ Yacine Diaw 2,777 punti. Decathlon Allievi-13° Alessandro Panzeri 3.277 punti, 19° Riccardo Perego 3.538 punti. Decathlon Assoluti-9° Cesare Fumagalli 3.462 punti,10° Tommaso Panzeri 3.277 punti. Atletica 87 Oggiono

Esathlon Cadette-2^ Chiara Panzeri 4.141 punti-

Esathlon Cadette-2^ Chiara Panzeri 4.141 punti- Merate Atletica Promoline

Decathlon Allievi-9° Filippo Panzeri 4.706 punti.

CRL Meeting-Bronze Lombardia a Cogliate gare assolute

Organizzate dall’Atletica Cogliate, le nostre società lecchesi hanno portato ben 31 atleti, in gara Atletica Merate Promoline, Up Missaglia, Polisportiva Libertas Cernuschese, Avis Oggiono e Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Due podi per i gialloblu, Stella Moizzi vince i 100m con 11”81 a soli 2 centesimi dal personale, Gabriele Ciappesoni secondo nel salto in alto con 1,96m, bene anche il valsassinese Marco Melesi (Daini Carate Brianza) che chiude al 2° posto sui 1500m con 3’59”72.

Tutti i risultati dei lecchesi

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

100m-1^ Stella Moizzi 11”81; 4^ Carolina Majer 12”35; 72^ Gaia Colombo 13”68.

100m-9° Thomas Cazzola 11”30; 43° Francesco Antonio Alfieri 11”72; 117° Jacopo Lambrughi 12”21; 164° Alessandro Agresta 12”88.

400hs Allievi-4° Tommaso Zucchi 1’02”53.

1500m-8° Daniele Arlati 4’10”45; 58° Martino Longoni 4’54”01; 71° Daniele Innocente Poletti 5’10”89.

Salto in alto-10^ Anna Riva 1,39m.

Salto in alto-2° Gabriele Ciappesoni 1,96m.

100m-1^ Stella Moizzi 11”81; 4^ Carolina Majer 12”35; 72^ Gaia Colombo 13”68. 100m-9° Thomas Cazzola 11”30; 43° Francesco Antonio Alfieri 11”72; 117° Jacopo Lambrughi 12”21; 164° Alessandro Agresta 12”88. 400hs Allievi-4° Tommaso Zucchi 1’02”53. 1500m-8° Daniele Arlati 4’10”45; 58° Martino Longoni 4’54”01; 71° Daniele Innocente Poletti 5’10”89. Salto in alto-10^ Anna Riva 1,39m. Salto in alto-2° Gabriele Ciappesoni 1,96m. Merate Atletica Promoline

100m-96^ Giulia Mangiagalli 14”18; 115^ Marta Tentori 14”56; 140^ Letizia Tentori 15”83.

1500m-18° Flavio Tornaghi 4’22”7; 23° Francesco Tentorio 4’27”27.

100m-96^ Giulia Mangiagalli 14”18; 115^ Marta Tentori 14”56; 140^ Letizia Tentori 15”83. 1500m-18° Flavio Tornaghi 4’22”7; 23° Francesco Tentorio 4’27”27. Up Missaglia

100m-21° Christian Limonta 11”53; 94° Pietro Scaccabarozzi 12”06; 122° Mattia Redaelli 12”28.

400hs-20^ Camilla Comi 1’07”39.

Salto in lungo-18^ Giulia Ferrari 4,83m.

100m-21° Christian Limonta 11”53; 94° Pietro Scaccabarozzi 12”06; 122° Mattia Redaelli 12”28. 400hs-20^ Camilla Comi 1’07”39. Salto in lungo-18^ Giulia Ferrari 4,83m. Polisportiva Libertas Cernuschese

100m-69^ Giorgia Meregalli 13”66; 89^ Valentina Canella 14”06.

100m-65° Francesco Luigi Cammisa 11”90.

400hs-16° Lorenzo Pellanda 1’01”86.

1500m-8^ Elisa Pozzoni 5’11”11; 22^ Federica Zardoni 5’23”96.

1500m-16° Lorenzo Pozzoni 4’21”16.

100m-69^ Giorgia Meregalli 13”66; 89^ Valentina Canella 14”06. 100m-65° Francesco Luigi Cammisa 11”90. 400hs-16° Lorenzo Pellanda 1’01”86. 1500m-8^ Elisa Pozzoni 5’11”11; 22^ Federica Zardoni 5’23”96. 1500m-16° Lorenzo Pozzoni 4’21”16. Avis Oggiono

1500m-30° Giorgio Castelnovo 4’33”38.

1500m-30° Giorgio Castelnovo 4’33”38. Daini Carate Brianza

1500m-2° Marco Melesi 3’59”72.

A Busto Arsizio XV^ Eset WMD

Gran belle gare di mezzofondo giovanili Ragazze/i (1000m), Cadette/i (2000m) e Assolute; gare internazionali e con inviti (600m, 1500m, 5000m, 2000sp), in più due gare del lancio del martello femminile e maschile.

Gli atleti lecchesi presenti in tutte le gare di fondo e mezzofondo, tanti primati personali partendo da Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 14^ sui 2000sp con 7’18”19 personale abbassato di ben 7 secondi e 21 centesimi, Giovanni Artusi (Gp Parco Alpi Apuane) 19° sui 5000m con 14’19”28 migliorato di ben 12 secondi e 16 centesimi.

Tutti gli altri risultati dei lecchesi

Ragazze-1000m:12^ Ginevra Piazza 3’40”24 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti-2000m: 28° Tristan Lamperti 6’28”30 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

600m-21^ Alice Dell’Oro 1’38”33 p.p (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

600m-50° Federico Forni 1’25”09 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-40^ Amita Raineri 4’50”12 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 42^ Sofia Piazza 4’51”20 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 61^ Denise Mascheri 5’03”35 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 62^ Francesca Brusa 5’04”54 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

1500m-31° Lorenzo Forni 3’55”52 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 57° Tommaso Farina 4’04”80 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 117° Matteo Sandionigi 4’20”86 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).

5000m-39° Davide Perego 15’23”37 (Falchi Lecco).

A Terni 6° Urban Shot Put

Week end a Terni con la gara organizzata dalla Asd Pesistiica Yepa Team Terni, gran belle gare del giallo blu Riccardo Asperges che sabato chiude al 2° posto nel getto del peso con 16,09m nuovo primato personale migliorato di 27 centesimi, ancora meglio domenica quando vince la gara del lancio del martello con 63,22m nuovo primato personale 21 centimetri in più.