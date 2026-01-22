Weekend da incorniciare per lo Sci Club Lecco a Madesimo

Successi e podi nei Giganti FIS Junior per giovani atleti maschili e femminili

Tra i protagonisti Nico Picech, Ruggero Traniello, Sala Giorgia e Giulia Bonaso, con segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione giovanile

MADESIMO – Nel fine settimana appena trascorso, le piste di Madesimo hanno ospitato un intenso appuntamento con lo sci alpino, teatro di due gare maschili e due femminili di Slalom Gigante valide per il circuito FIS Junior. Lo Sci Club Lecco si è messo in evidenza con prestazioni di alto livello, numerosi piazzamenti e segnali incoraggianti per il prosieguo della stagione.

Gara maschile di sabato:

Grande prova di Nico Picech, 3° assoluto e 3° nella classifica Giovani, e ottima prestazione di Monaco Raffaele, 5° assoluto. Nella classifica Aspiranti, Leo Lampugnani conquista il 2° posto (8° assoluto) e Martino Galli il 3° (9° assoluto). Seguono: Tommaso Tellini (12°), Tommaso Vistali (18°), Mattia Bruno Tondo (19°), Ivan Bertoldini (27°), Marco Balen (28°), Enea Monaco (29°), Pietro Invernizzi (30°) e Luca Baragiola (37°). Fuori nella seconda manche: Andrea Romano, Fausto Longa, Ruggero Traniello e Marco Vaglio.

Gara femminile di sabato:

Ottime prestazioni per Giulia Bonaso, 3^ assoluta e nella classifica Giovani, e per Giulia Agazzi, 6^. Seguono Carolina Ferri (14^), Vittoria Giacomelli (20^), Matilde Pizzagalli (28^), Ludovica Spreafico (29^), Camilla Milani (37^), Angela Colombo (41^) e Vittoria Pellegrini (43^).

Gara femminile di domenica:

Strepitose Sala Giorgia e Giulia Bonaso, rispettivamente 2^ e 3^, entrambe protagoniste anche sui podi della classifica Giovani. Bene anche Giulia Agazzi (7^) e Vittoria Giacomelli (8^), seguite da CarolinaFerri (16^), Matilde Pizzagalli (26^), Ludovica Spreafico (28^), Camilla Milani (35^), Angela Colombo (36^)e Vittoria Pellegrini (39^). Fuori nella prima manche Elisa Bormolini.

Gara maschile di domenica:

Ottima prova di Ruggero Traniello, 2° a soli 44 centesimi dal vincitore Andrea Schranz (1’53”05). Buoni piazzamenti anche per Leo Lampugnani (6°, 2° Aspirante), Tommaso Vistali (8°, 3° Aspirante) e Marco Vaglio (12°). Bene anche Ivan Bertoldini (20°), Federico Galli (29°) e Luca Baragiola (32°). Nulla da fare invece per Nico Picech, Andrea Romano, Marco Balen, Mattia Bruno Tondo, Fausto Longa, Tommaso Tellini e Raffaele Monaco.

Un weekend che conferma il grande lavoro dello Sci Club Lecco, con giovani atleti pronti a farsi notare nel circuito FIS Junior grazie a risultati di rilievo e continuità nelle prestazioni.