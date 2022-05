Sabato 7 maggio in programma la regata offshore, previste domenica le prove più impegnative

Introdotte alcune novità a livello tecnico e di classifica. Un evento che non è solo una competizione, ma un modo di vivere la grande passione per la vela

LECCO – Pronta a prendere il largo dal Golfo di Lecco l’edizione 2022 del Campionato Velico del Lario per la classe ORC, previsto il prossimo weekend e giunto al nono appuntamento. A ospitare la prima delle otto tappe del circuito sarà la Società Canottieri Lecco.

Oltre una ventina le barche iscritte, anche se non saranno tutte al via della prova d’esordio. Numeri certamente non rapportabili al pre-pandemia, ma confortanti rispetto alle ultime due edizioni: un segnale di ripresa che fa ben sperare per il futuro.

La regata di apertura nel bacino lecchese si terrà sabato 7 maggio alle ore 13.00, dopo il segnale di avviso, con la regia della Società Canottieri Lecco e la collaborazione del Circolo Vela Pescallo, che da quest’anno è l’affiliato di riferimento del Campionato Velico ORC 2022.

La flotta del Lario, nel corso di questa regata offshore (crociera), seguirà un percorso a quadrilatero tra Lecco e Abbadia accompagnata dalla Breva, che terrà impegnati gli armatori in una sorta di prova generale di circa tre ore di navigazione.

Domenica invece, a partire dalle ore 8.30, si svolgeranno le prove restanti scortati dalla brezza del Tivano. In totale le regate saranno quattro.

“Abbiamo deciso di iniziare con una crociera proprio per dare tempo ad armatori ed equipaggi di ritrovare gli equilibri in barca, necessari per affrontare in sicurezza le prime navigazioni – ha spiegato il responsabile di flotta Enea Beretta -. Domenica sono in previsione le regate più impegnative sulle boe, carta al tornasole degli equipaggi più affiatati che nella stagione invernale si sono impegnati in allenamento”.

Introdotte in questa edizione alcune novità di natura tecnica, a cominciare dalla possibilità di attivare ben tre certificati di regata contemporaneamente: lo “Standard” con piano velico ed equipaggio al completo; il “No Spinnaker” che, con equipaggio ridotto, permette all’armatore di affrontare la regata con compensi migliorati a fronte della impossibilità di mettere a riva le vele portanti; e il “Double” che migliora ulteriormente il rating a disposizione nella conduzione in doppio della propria imbarcazione.

Modificate anche le classifiche, rendendone la gestione più complessa ma andando al contempo a favorire gli armatori, sempre più in difficoltà a trovare i componenti dei propri equipaggi nel post-pandemia. Due le graduatori previste: la ORC Club dedicata alle barche che non possono disporre dei certificati One Design, e la ORC Club One Design rivolta espressamente alle barche che dispongono delle regole di stazza e che possono concorrere ad una sorta di campionato a parte, se sono più di quattro iscritte.

A differenza delle passate edizioni, in questa prima di campionato saranno presenti barche di dimensioni ragguardevoli come gli Evolution 10 e Grand Surprise, e altre imbarcazioni di quella categoria, segno che le novità inserite hanno entusiasmato.

Il Campionato Velico del Lario non è solo una competizione, ma un modo di vivere la grande passione della vela. Per tale ragione sono previste anche attività extra che serviranno per riannodare i legami di amicizia, a cominciare dalla cena prevista sabato sera al Ristorante Canottieri e dalle premiazioni.

Di seguito le altre tappe del circuito dopo il debutto di Lecco: 28/29 maggio Dervio; 11/12 giugno Pescallo (Bellagio); 2/3 luglio Dongo; 23/24 luglio Pescallo-Bellano; 3/4 settembre Domaso; 17/18 settembre Colico-Dervio-Colico e 22/23 ottobre Pescallo-Lecco.