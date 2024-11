Women in run Lecco, torna la corsa per dire basta alla violenza sulle donne

Il programma prevede tre percorsi diversi: 8, 14 e 17 km

Domenica 24 novembre partenza alle ore 9.30 dalla Piccola a Lecco

LECCO – Domenica 24 novembre alle ore 9.30 dalla Piccola, piazzale Riccardo Cassin a Lecco, prenderà il via la 3^ edizione di #insiemeèpiùbello, corsa/camminata ludico sportiva a passo libero organizzata per sensibilizzare contro la violenza sulle donne dall’associazione sportiva dilettantistica Women In Run Lecco con il supporto di numerose realtà del territorio e il patrocinio del Comune di Lecco.

Il programma prevede tre percorsi diversi: 8, 14 e 17 km. Iscrizioni il 24 novembre dalle ore 7.30 alle 9 (info: wirlecco0@gmail.com).Contributo dono promozionale 12 euro a favore di associazioni contro la violenza sulle donne.