XIV Eset WMD Night Meeting internazionale Walk & Middle Distance Night

Rayan El Azzouzi terzo sui 1000m Cadetti in 2’39”34 a soli 15 centesimi dal personale

25 atleti lecchesi in gara, ben 14 primati personali ritoccati

BUSTO ARSIZIO (VA) – Domenica pomeriggio, con l’organizzazione di Giorgio Rondelli del Top Training Asd, si sono svolte le gare internazionali Assolute e giovanili nazionali. Rayan El Azzouzi (Team Pasturo), allenato da Ahmed El Mazzoury, riesce a salire sul podio col terzo posto sui 1000m correndo in 2’39”34, a solo 15 centesimi dal primato personale.

Ben 13 atleti sono riusciti a migliorare il loro tempo: Giovanni Artusi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 13° sui 5000m col tempo di 14’31”44 con 16” in meno; altri 3 atleti si sono migliorati sui 5000m, Mustafà Belghiti (Sicilia Running) 6° col tempo di 14’05”93 nuovo primato personale con 4”5 in meno; Carlo Tagliabue (Atletica Valle Brembana) 24° classificato col tempo di 14’52”27 nuovo primato personale con 2”5 in meno; Andrea Casati (Merate Atletica Promoline) 25° posto col tempo di 14’53”88 nuovo primato personale con ben 17”; Davide Perego (Falchi Lecco) 31° posto col tempo di 14’58”59 nuovo primato personale e ben 20” in meno.

Sui 1500m sono stati in quattro a migliorare il primato personale: Federico Meda (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 28° posto col tempo di 3’57”36 prima volta sotto i 4’ e vecchio personale abbassato di 4”; Tommaso Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzione) 44° prima volta sotto i 4’, per lui 3’59”90 quasi 3” in meno; Federico Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 86° posto col tempo di 4’17”37 prima volta sui 1500m; Christian Guido Acerboni (Atletica Valle Brembana) 93° posto col tempo di 4’22”26 ritocca il primato di un centesimo.

Due atleti migliorano sui 2000sp, tra gli Allievi Luca Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 11° col tempo di 7’09”13 per lui era la prima volta, Camilla Valsecchi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 7^ classificata col tempo di 7’25”40, quasi 10” in meno del vecchio primato; Gaia Rigamonti (Us San Maurizio) 14° posto col tempo di 7’57”22 nuovo primato personale abbassato di oltre 5”.

Nelle gare giovanili sui 1000m due primati, Yasmin El Azzouzi (Team Pasturo) 11^ nella categoria Ragazze col tempo di 3’46”90, Lorenzo Guido (Team Pasturo) 25° posto col tempo di 2’54”25 nuovo primato personale abbassando il vecchio di ben 5”. Ultimo primato è quello nei 600m Assoluti di Ilaria Menatti (Bracco Atletica) 24° posto col tempo di 1’41”28 prima volta sulla distanza.

Tutti i risultati degli altri lecchesi in gara