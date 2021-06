Yoga e Corsa: due corsi estivi promossi dalla Polisportiva 2001

“Yoga per tutti” e corsa, aperte le iscrizioni ai corsi dalla Polisportiva 2001

“Due iniziative per rivivere il parco di villa Gomes e creare momenti di socialità sportiva”

LECCO – La Polisportiva 2001 di Maggianico e Chiuso ha organizzato due corsi per l’estate: “yoga per tutti” al parco di Villa Gomes e “Corso di Corsa” per i runner ai primi passi. Entrambi i corsi sono patrocinati dal Comune di Lecco all’interno del bando “voglia di sport”.

“Queste iniziative – spiegano dalla Polisportiva – hanno lo scopo di rivivere il parco di Villa Gomes ed anche di creare momenti di socialità sportiva con discipline che particolarmente si legano al benessere della persona”.

MAGGIORI INFORMAZIONI NELLE LOCANDINE: