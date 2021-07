Fisky, raduno premondiale in vista della “Youth World Champs”.

Due giorni di affiatamento per i giovani azzurri in vista del mondiale giovanile sul Gran Sasso.

MEZZOCORONA- Una parte della nazionale azzurra giovanile griffata Fisky, coadiuvata dal commissario tecnico, Roberto Mattioli e dal presidente Fabio Meraldi, questo fine settimana ha svolto un mini raduno per saggiare la condizione atletica in vista dei campionati mondiali giovanili di vertical e di skirunning che si disputeranno in Abruzzo e precisamente sulle erte del Gran Sasso dal 30 luglio al 1° agosto.

Nella categoria Yout A (2004/2006), la nazionale è quasi interamente composta da atleti lecchesi, Andrea Bonacina, Antonio Corti, Martino Utzeri del Premana, Lorenzo Milesi del Team Pasturo, assieme a loro a completare la squadra Nicolò Lora Moretto dello Skyrunning Valsesia 2000.

Una lecchese anche nella categoria Yout B (2001/2003), si tratta di Francesca Gianola del Falchi Olginatesi, con Marco Salvadori dell’Asa Maratona del cielo e un quartetto dello Skyrunning Adventure composto da Luisa Valenti, Simone Fioroni, Lorenzo Rota Martir e Luigi Targhettini

Nella Under 23 (1998/2000) Martina Bilora dei Falchi Olginatesi, a completare la squadra Mattia Tanara della Fisky, Martina Cumerlato e Mattia Bertoncini dello skyrunning Valsesia 2000, Andrea Marinucci del Sds Specialisti dello Sport e Gianluca Ghiano dell’Autocogliati.