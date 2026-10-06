Lucio Pierantozzi è d’argento all’Europeo: grande prova del team Da-Tor/Isb

Il ciclista del team Da-Tor/Isb, con la maglia della Nazionale italiana, chiude secondo nella prova regina da 126 chilometri

LECCO – Un secondo posto assoluto nel Campionato Europeo UEC Gran Fondo e una lunga serie di piazzamenti nelle diverse categorie. È il bilancio della decima Granfondo Tre Valli Varesine per il team Da-Tor/Isb, protagonista sulle strade del Varesotto in una manifestazione che ha richiamato circa 5.000 atleti.

La Granfondo Tre Valli Varesine, ultima prova del Circuito Gobik, era anche valida come Campionato Europeo UEC Gran Fondo e come prova di qualificazione ai prossimi campionati mondiali. Una giornata nella quale il team lecchese ha raccolto soddisfazioni su entrambi i percorsi previsti.

Il risultato più prestigioso è arrivato da Lucio Pierantozzi, impegnato con i colori della Nazionale italiana nella prova regina della Gran Fondo, sulla distanza di 126 chilometri e con un dislivello positivo di 2.100 metri. Il ciclista del team Da-Tor/Isb ha chiuso al secondo posto assoluto, conquistando così il podio europeo.

Nella top ten è entrato anche Simone Impellizzeri, mentre è arrivata una vittoria di categoria per Luigi Filipazzi, primo nella fascia 65/69 anni, nonostante il 1516° posto nella classifica assoluta.

Numerosi gli altri piazzamenti del team nella Gran Fondo: Matteo Del Piano ha chiuso 74° assoluto e 52° nella categoria 19/34 anni; Riccardo Boscacci 94° assoluto e 70° nella stessa fascia; Riccardo Zacchi 95° assoluto e 23° tra i 35/39 anni; Andrea Miotto 126° assoluto e 13° tra i 40/44 anni.

A seguire Daniele Rainoldi, 242° assoluto e 174° nella categoria 19/34 anni; Massimiliano Bellaria, 449° assoluto e 28° tra i 45/49 anni; Giovanni Camassa, 509° assoluto e 64° tra i 40/44 anni; Mirco Libera, 803° assoluto e 401° nella fascia 19/34 anni; Davide Evanto, 1205° assoluto e 139° tra i 45/49 anni. Per il team hanno gareggiato anche Luigi Fili, 1516° assoluto, e Elisa Colombo, 1961ª assoluta e 50ª nella categoria 19/34 anni. Cristian Testa ha invece chiuso 2418° assoluto e 249° tra i 55/59 anni.

Nella Medio Fondo, sulla distanza di 98 chilometri, il miglior risultato del team lecchese è stato quello di Andrea Mariani, capace di conquistare il 12° posto assoluto. Sul podio di categoria anche Aldo Barone, 40° assoluto e secondo nella fascia 40/44 anni.

Gli altri risultati hanno visto Massimiliano Taverna chiudere 109° assoluto e quinto tra i 50/54 anni; Marco Tagliabue 176° assoluto e 14° nella categoria 40/44 anni; Fabrizio Mainardi 477° assoluto e 50° tra i 65/69 anni; Renato Mainetti 1007° assoluto e 213° nella fascia 60/64 anni.

In gara anche Alessio Fumagalli, mentre Paolo Montini e Christian Milani sono stati costretti al ritiro.

Una giornata intensa per il team Da-Tor/Isb, impreziosita soprattutto dal secondo posto europeo di Pierantozzi e dai successi di categoria, che ha visto il sodalizio lecchese misurarsi con un appuntamento di alto livello e portare a casa risultati importanti sia nella Gran Fondo sia nella Medio Fondo.