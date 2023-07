Mandello. Iscrizioni da record per la Traversata del Lario di domenica

In totale, già 800 i nuotatori aderenti alla 26esima edizione

Il presidente della Pro Loco: “E’ la prima volta che chiudiamo con anticipo le iscrizioni alla 3 km: quest’anno abbiamo raggiunto il tetto massimo”

MANDELLO – Non hanno ancora preso d’assalto le acque del lago i nuotatori della 26° Traversata del Lario, in programma questa domenica 9 luglio, colorando lo stretto che divide Onno e Mandello con le loro boe, che già la manifestazione è da record. Risultano circa 800 gli iscritti, almeno un centinaio in più rispetto all’anno passato, considerando entrambe le competizioni della mezzofondo di nuoto non competitiva, rispettivamente la 1,5 km Onno-Mandello (Traversata Classica) e la 3 km Mandello-Onno-Mandello (Traversata Doppia).

“A fine maggio avevamo già chiuso le iscrizioni per la 1,5 km, raggiungendo il tetto massimo di 420 posti – commenta Rinaldo Citterio, presidente della Pro Loco, associazione che si occupa da sempre di organizzare la manifestazione, in collaborazione con Comune di Mandello e Comune di Oliveto Lario – ma la vera sorpresa è stata la 3 km: mai provato finora a dare uno stop alle iscrizioni in anticipo, e invece quest’anno è successo. Ci sono arrivate 370 richieste d’iscrizione, a dispetto dei nostri calcoli: basandoci sull’andamento dell’anno passato, credevamo arrivassero un centinaio di adesioni in meno. Siamo stati colti alla sprovvista, anche perché ci eravamo organizzati e avevamo preparato materiale basandoci sui precedenti numeri”.

A solcare il lago a suon di bracciate saranno master, agonisti, amatori e gruppi sportivi. Per la 1,5 km, è previsto il trasporto in barca dei nuotatori fino all’altra sponda, a Onno. Da qui, si tufferanno poi in acqua per fare ritorno a Mandello. Negli ultimi anni, una delle criticità era proprio la mancanza di imbarcazioni, carenza che per l’edizione 2023 sembra essere sopperita: “Saranno presenti tre o quattro barcaioli, non pochi, uno addirittura in arrivo da Colico. Ci sarà anche il taxi boat”. A farsi sentire in passato era stata, in alcuni frangenti, anche l’assenza di volontari: “Quest’anno invece in tanti si sono proposti e mostrati disponibili, anche vecchie glorie della Pro Loco”.

Invariato, rispetto alle scorse edizioni, il programma: ritrovo dei partecipanti in Piazza Garibaldi, in prossimità dei giardini pubblici, con ritiro delle sacche numerate tra le ore 7.30 e le ore 9.15. Già dalle ore 8.00 comincerà il trasporto dei partecipanti alla Traversata Classica (1,5 km) sull’altra sponda del lago in località ‘La Piana’ di Onno. Alle ore 9.30 breafing per i partecipanti alla Traversata Doppia (3 km) presso la spiaggia darsena Falk, che partirà alle ore 10.00. Prevista invece alle 10.30 l’avvio della Traversata Classica. Terminate le competizioni, pranzo in Piazza del Mercato aperto a tutti e gratuito per gli atleti alle ore 12.00, mentre alle ore 14.00 esposte le classifiche. Seguiranno le premiazioni.

A salire sul palco per riceverle i primi tre assoluti di ogni gara e i primi tre di ogni categoria (sia maschile che femminile). Assegnati riconoscimenti anche ai tre gruppi più numerosi, al più giovane concorrente classificato e al meno giovane. Premio speciale al primo mandellese classificato categoria amatori. Ancora lì, da battere, i record: uno resiste dal 2012 e appartiene a Federico Rusconi (Canottieri Lecco) nella 1500 metri (16′ 14”), mentre l’altro l’ha fatto segnare nella 3 km Mario Ambroggio (33′ 59”) nel 2017.

“Una novità in realtà ci sarà – specifica il presidente della Pro Loco – faremo esporre all’associazione artistica Kubeart, nuova realtà mandellese, alcune opere durante la manifestazione, nell’area di svolgimento”. Dopo il piacevole riscontro dato dal boom di iscritti, per la buona riuscita complessiva della Traversata, alla Pro Loco non resta che sperare nel bel tempo.