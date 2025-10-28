44° Rally Villa D’Este: Luca e Maurizio Vitali protagonisti nonostante un guasto

Luca Vitali ha segnato tempi di rilievo e ha vinto la PS 4 “Bellagio” prima di fermarsi per un problema meccanico

La famiglia Vitali continua a vivere con passione i rally, preparandosi alla stagione 2026

BELLAGIO – Lo scorso weekend la famiglia Vitali di Abbadia Lariana ha animato le strade del 44° Rally Villa D’Este ACI Como, il rally “di casa” che si svolge tra Bellagio, Pian Rancio, Sormano, Nesso e la Val d’Intelvi, con partenza da Lariofiere a Erba e arrivo in piazza Cavour a Como.

Il giovane Luca Vitali, classe 2006, ha preso il volante della Peugeot 106 Rally con papà Maurizio sul sedile di destra. Dopo il promettente debutto di marzo al Rally Prealpi Orobiche, Luca ha confermato le sue qualità, posizionandosi sin dallo shakedown davanti alle altre 9 auto di classe N2.

La gara è iniziata con la lunga PS Val Cavargna di 30 km, dove Luca e Maurizio si piazzavano subito al 4° posto di classe, a pochi secondi dal primo. Successivamente, il giovane pilota ha segnato tempi da primato, aggiudicandosi la vittoria nella PS 4 “Bellagio”.

Purtroppo, un malfunzionamento del cambio e una scalata errata hanno compromesso il funzionamento della Peugeot, costringendo l’equipaggio a fermarsi dopo la PS 7 per evitare danni maggiori. Nonostante ciò, Luca ha ricevuto numerosi complimenti dagli avversari e il bilancio della giornata resta positivo, confermando il talento e la determinazione dei Vitali.

Papà Maurizio sottolinea l’orgoglio per i figli e anticipa già i programmi per la stagione 2026: “Non ci sediamo sugli allori, vogliamo continuare a divertirci, cercando buone prestazioni e condividendo la passione per i rally in famiglia”.

Per gli appassionati, è disponibile il camera car sulla PS Bellagio: Guarda il video.