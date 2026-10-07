A Bellano il Campionato Nazionale Csi di corsa su strada, attesi oltre 550 atleti

Delegazioni da 9 regioni. Il comitato di Lecco è in pole con 10 squadre e 150 qualificati

Due giorni di festa il 17 e 18 ottobre con tanti ospiti e sorprese

BELLANO – Domenica 18 ottobre si corre a Bellano il Campionato nazionale CSI di corsa su strada. Percorso cittadino, dai 900 m degli Esordienti ai 6.400 metri dei Seniores, Juniores, Amatori con tre circuiti di diversa lunghezza (350 m il corto, 1,3 km il giro medio, e 1,550 km il lungo, con i 200 metri di rettilineo finale per tutti) su cui si confronteranno le 23 categorie in gara.

Sono 565 gli atleti pretendenti ai titoli – tra cui 323 Under 14 – gran parte dei quali rappresentanti della regione ospitante, presente con la bellezza di 33 società sportive appartenenti a 9 comitati territoriali. In totale sono ben 331 gli atleti lombardi qualificati. Nutrita anche la delegazione trentina, con 120 iscritti al Campionato nazionale. Saranno 68

le Società presenti a Bellano per difendere i colori di 19 comitati CSI e di 9 regioni italiane. Lecco, Trento, Sondrio, Vicenza e Como sono le città più accreditate alla vittoria, potendo schierare complessivamente oltre 440 tesserati dei loro comitati. Lecchese la più giovane in gara: in maglia Pol. Bernate si tratta dell’esordiente Teresa Lainati, che nel giorno di Natale compirà 10 anni.

Domenica 18 ottobre si assegneranno le maglie tricolori. Atmosfere manzoniane con le celebri “Lucie” sul Lago di Como a fare da splendida cornice alla cerimonia inaugurale. Alle 9 è prevista la apertura, mentre alle 10.30 prenderanno il via le gare che assegneranno i diversi titoli nazionali CSI della corsa su strada, inclusi i tre delle categorie per persone con disabilità intellettivo e relazionali (giovanili e adulti) e fisiche sensoriali. Nel pomeriggio la manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione.

Ad accompagnare le gare in programma un clima festoso con attività per bambini, musica e proposte pensate per valorizzare Bellano e il suo territorio. L’evento gode infatti del patrocinio e del contributo di Regione Lombardia, del patrocinio della Provincia di Lecco e sarà realizzato in collaborazione con il Comitato Csi di Lecco, la Asd Polisportiva Bellano e Amministrazione comunale di Bellano, oltre naturalmente al Coordinamento tecnico della

Presidenza nazionale del CSI e del CSI Lombardia.

La due giorni si aprirà sabato 17 ottobre, con una giornata pensata per coinvolgere non solo i finalisti con i dirigenti, i tecnici e i giudici ciessini al seguito, ma l’intera comunità. Nel pomeriggio è prevista una camminata non competitiva, gratuita e aperta a tutti. Spazio poi ai più piccoli con la Staffetta dei Cuccioli, dedicata alle bambine e ai bambini nati dal 2017 al 2020. L’iniziativa sarà organizzata dal CSI di Lecco insieme alla ASD Polisportiva Bellano. La giornata di sabato si chiuderà al PalaSole, con una serata musicale gratuita e aperta a tutti. Sul palco saliranno i Pau Zero, band che ben mixa la musica e le canzoni di Laura Pausini e Renato Zero.

Grande attenzione sarà riservata anche alla sostenibilità. L’intera manifestazione sarà infatti plastic free, con l’obiettivo dichiarato dal CSI di affiancare alla promozione dello sport anche la tutela dell’ambiente e del territorio che ospita il campionato.

Il programma completo e tutti i dettagli dell’appuntamento presentati ufficialmente questa mattina, nella Sala consiliare del Comune di Bellano.

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