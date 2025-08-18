A Colico Ferragosto in barca a vela con i corsi di PerSport SSD

Al termine della giornata una piccola festa di fine corso a cui ha partecipato anche il sindaco Monica Gilardi

COLICO – A Colico la vela giovanile non si ferma mai. I corsi organizzati da PerSport SSD continuano per tutta l’estate, e si sono svolti regolarmente anche nella calda giornata di Ferragosto. Decine di allievi, divisi nel corso per i bambini (fino a 12 anni) e in quello per ragazzi (da 13 anni in su) hanno solcato, come ogni giorno, il lago sulle loro imbarcazioni: gli Optimist per i più piccoli e gli RS Feva per i più grandi.

Ma non è finita: al rientro gli allievi hanno partecipato ad una piccola festa di fine corso, con un ricco rinfresco organizzato dalle famiglie degli atleti del Gruppo Sportivo Giovanile. Durante la breve cerimonia il Sindaco di Colico Monica Gilardi ha ricordato il grande impegno di PerSport nella promozione della vela sul territorio dell’Alto Lago e ha ringraziato la società e il suo presidente Matteo Migliavacca per aver contribuito a fare di Colico anche un paese di velisti oltre che di montanari, grazie tra le altre cose al riuscito progetto VelaScuola che da anni viene svolto in collaborazione con l’istituto comprensivo Galileo Galilei.

Il presidente, ringraziando il sindaco per le belle parole e l’amministrazione comunale per l’appoggio e il concreto supporto, ha ribadito che la scelta di Colico, avvenuta quasi per caso ormai più di 10 anni fa, è ormai strategica e definitiva e che PerSport continuerà a svolgervi la propria attività con il consueto entusiasmo. È stata una giornata decisamente riuscita e divertente, con oltre 50 persone presenti alla cerimonia finale.

I corsi di vela proseguono con la formula settimanale fino alla ripresa delle scuole, ma anche da metà settembre sia nei weekend che nei pomeriggi infrasettimanali. Tutte le informazioni sono sul sito www.persport.org. Ci sono anche una pagina facebook e un profilo instagram, oltre che una newsletter alla quale ci si può iscrivere per rimanere aggiornati su tutte le attività.