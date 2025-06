A Mandello triathlon e aquathlon: oltre 360 atleti in gara

Il triathlon cross sprint ha debuttato sabato, domenica l’aquathlon ha coinvolto anche le categorie giovanili e special

MANDELLO DEL LARIO – Due giornate intense, scandite dal ritmo del nuoto, delle pedalate in mountain bike e della corsa. Il weekend appena trascorso ha trasformato Mandello in una vera e propria cittadella dello sport grazie all’impegno della Polisportiva Mandello, sezione Triathlon, che ha dato vita a un doppio appuntamento capace di richiamare atleti, famiglie e appassionati da tutto il territorio.

Sabato si è tenuto il battesimo del Triathlon Cross Sprint, una novità assoluta per la manifestazione dopo le due edizioni del Duathlon ospitate nel 2023 e 2024. Circa 60 partecipanti si sono sfidati su un percorso affascinante e impegnativo, che ha messo alla prova resistenza e tecnica con tre discipline in sequenza: nuoto, mountain bike e corsa.

La domenica è toccato invece all’Aquathlon, disciplina che alterna corsa e nuoto in un susseguirsi di sforzi brevi ma intensi. Oltre 300 gli iscritti, dai giovanissimi agli adulti, in una cornice naturale davvero spettacolare. Il lago, i giardini pubblici e i sentieri delle montagne mandellesi hanno offerto uno scenario ideale per questa festa dello sport all’aria aperta.

La mattinata di domenica è stata interamente dedicata ai giovani, dai 6 ai 17 anni, con grande partecipazione e sano agonismo. Le categorie Youth A, Youth B e Juniores si sono contese il titolo di Campione Regionale, regalando momenti di vera emozione al pubblico assiepato lungo i tracciati. Nel pomeriggio, spazio ai master, ai senior e alle staffette miste. Applausi e commozione per la categoria Special Olympics, che ha visto sette ragazzi e ragazze con disabilità cimentarsi con coraggio e determinazione nelle tre frazioni di gara. Un momento che ha unito sport e inclusione in un abbraccio sincero, applaudito da tutti i presenti.

“Una manifestazione come questa non sarebbe possibile senza l’impegno dei nostri volontari”, ha sottolineato uno degli organizzatori. E in effetti sono stati oltre cento i volontari coinvolti: hanno presidiato i percorsi, garantito la sicurezza sia a terra che in acqua, preparato i pasti e accolto atleti e accompagnatori con il sorriso. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che ha fatto la differenza.

Gli eventi si sono svolti sotto l’egida della FITRI – Federazione Italiana Triathlon – con il patrocinio del Comune di Mandello e del Consiglio di Regione Lombardia. Le condizioni meteo favorevoli e l’atmosfera conviviale hanno fatto il resto, contribuendo al successo di un’iniziativa che punta a diventare un appuntamento fisso nel panorama sportivo regionale.

Per il prossimo anno la data è già segnata sul calendario: il triathlon e l’aquathlon torneranno a Mandello nel weekend del 20 e 21 giugno 2026.