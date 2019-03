Domenica ad Abbadia la 16^ Corsa del Viandante

Netto dominio degli atleti del gruppo Falchi, Danilo Brambilla e Chiara Fumagalli su tutti

ABBADIA LARIANA – Con l’atleta di casa Giovanna Cavalli in regia, domenica mattina si è disputata la “Corsa del Viandante” giunta alla 16^ edizione e che si è disputata con partenza e arrivo ad Abbadia Lariana e che ha visto il netto dominio degli atleti del gruppo Falchi Lecco con 5 nei primi sei classificati.

Poco meno di 300 gli iscritti con 273 classificati

Chiuse in anticipo le iscrizioni già un paio di giorni prima della manifestazione per aver raggiunto il numero massimo e grande soddisfazione per gli organizzatori. Ritrovo domenica mattina presso la palestra comunale e successivo trasferimento al Parco di Chiesa Rotta per la punzonatura e per la partenza, tempo massimo di 2 ore per percorrere l’intero tracciato di 10km circa.

Danilo Brambilla e Chiara Fumagalli su tutti

Meno di 41’ il tempo impiegato dal “Falco” Danilo Brambilla che vola solitario in testa al gruppo con quasi un minuto di vantaggio sugli inseguitori, Chiara Fumagalli dei Bocia di Verano lo imita al femminile e taglia il traguardo in 48’56” anche lei con quasi un 1’ di vantaggio sulle più immediate inseguitrici.

I primi 10 per categoria

Maschile: 1° Danilo Brambilla 40’43” (Falchi Lecco), 2° Paolo Proserpio 41’36” (Libero), 3° Luca Lanfranconi 42’51” ( Falchi Lecco ), 4° Simone Turrisi 42’52” (Falchi Lecco), 5° Andrea Grilli 43’01” (Falchi Lecco), 6° Costantino Simonetta 43’28” (Falchi Lecco), 7° Marco Tiozzo 43’46” (Azzurra Garbagnate), 8° Andrea Riva 43’56” (Osa Valmadrera), 9° Gerolamo Villa 44’05” Atl Presezzo), 10° Luca Conti 44’29” (Libero).

Femminile: 1^ Chiara Fumagalli 48’56” (Bocia Verano), 2^ Marta Cereda 49’46” (Libero), 3^ Cristina Clerici 51’29” (Cus Insubria), 4^ Giovanna Terraneo 51’50” (Marciacaratesi), 5^ Elena Caliò 53’15” (Team Pasturo), 6^ Martina Bilora 53’22” (Gefok Team), 7^ Laura Chimenti 53’58” (Gefok Team), 8^ Fabiola Ribeiro 55’16” (Sev Valmadrera), 9^ Carmela Scibilia 55’41” (Libera), 10^ Vanessa Nastrut 56’49” (Team Pasturo).

Categoria A femminile 1971/1983: 1^ Giovanna Terraneo 51’50” (Marciacaratesi), 2^ Elena Caliò 53’15” (Team Pasturo), 3^ Fabiola Ribeiro 5’16” (Osa Valmadrera).

Categoria B femminile 1960/1970: 1^ Cristina Clerici 51’29” (Cus Insubria), 2^ Carmela Scibilia 55’41” (Libera), 3^ Rosella Fransci 57’54” (Libera).

Categoria C femminile ante 1959: 1^ Anna Ghilardi 58’46” (Runners Bergamo); 2^ Anna Maria Galbani 1h03’04” (Libera), 3^ Anna Maria Taeggi 1h07’37” (Valgerola).

Categoria D uomini 1980/1984: 1° Andrea Grilli 43’01” (Falchi Lecco), 2° Andrea Riva 43’56” (Osa Valmadrera), 3° Giuseppe Lazzarini 47’14” (Libero).

Categoria E uomini 1975/1979: 1° Gerolamo Villa 44’05” (Atl Presezzo), 2° Maurizio Astorino 46’05” (Libero), 3° Luca Mastromarino 46’34” (Atl Pavese).

Categoria F uomini 1970/1974: 1° Paolo Proserpio 41’36” (Libero), 2° Marco Tiozzo 43’46” (Azzurra Garbagnate), 3° Davide Gottifredi 45’01” (Pol Bellano).

Categoria G uomini 1965/1969: 1° Costantino Simonetta 43’28” (Falchi Lecco), 2° Luca Conti 44’29” (Libero), 3° Giorgio Rovelli 45’09” (Gs Orobie).

Categoria H uomini 1960/1964: 1° Ezio Rovelli 45’22” (Gs Orobie), 2° Angelo Baggi 47’16” (Atl Valle Imagna), 3° Mauro Conte 48’04” (Libero).

Categoria I uomini 1955/1959: 1° Giuseppe Fagiani 47’05” (Libero), 2° Giancarlo Invernizzi 49’26” (Atl Marathon), 3° Franco Corti 53’56” (Osa Valmadrera).

Categoria L uomini ante 1955: 1° Salvatore Tarabini 53’28” (Gs Csi Morbegno), 2° Flavio Mangili 53’56” (Runners Bergamo), 3° Giovanni Civillini 55’31” (Sev Valmadrera).

Categoria M femminile 1984/1996: 1^ Chiara Fumagalli 48’56” (Bocia Verano), 2^ Marta Cereda 49’46” (Libero), 3^ Nastrut Vasilica 56’49” (Team Pasturo).

Categoria N uomini 1985/1996: 1° Danilo Brambilla 40’43” (Falchi Lecco), 2° Luca Lanfranconi 42’51” (Falchi Lecco), 3° Simone Turrisi 42’52” (Falchi Lecco).

Categoria Ragazzi 1997/2004: 1° Juri Marelli 45’34” (San Maurizio), 2° Simone Taruselli 48’44” (Libero), 3° Simone Aldeghi 52’05” (Sev Valmadrera).

Categoria Ragazze 1997/2004: 1^ Martina Bilora 53’22” (Gefokteam), 2^ Laura Chimienti 53’58” (Gefokteam), 3^ Elisa Gianola 1h07’28” (Premana).

Categoria Bambini dal 2005: 1° Thomas Spedicato 58’11” (Osa Valmadrera), 2° Davide Bottazzi 59’06” (Libero), 3° Andrea Bottazzi 59’10” (Libero).