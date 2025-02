Abbadia Lariana protagonista nel tennistavolo: due vittorie decisive

L’ASD Tennistavolo Abbadia conquista due importanti vittorie nella quarta giornata di ritorno del campionato regionale

ABBADIA LARIANA – Un fine settimana ricco di sfide e soddisfazioni per l’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana, protagonista nella quarta giornata di ritorno del campionato regionale. La squadra ha ottenuto un’importante vittoria in C2 e un successo in D3, confermando la crescita del gruppo.

Nel campionato di serie C2, la formazione composta da Luca Pasini, Mauro Vassena e Giovanni Villa ha centrato un risultato di prestigio, battendo tra le mura amiche la Varese Diesis, seconda forza del torneo. Due punti per un incontenibile Pasini e uno per Villa, a cui si aggiunge il successo nel doppio, hanno permesso alla squadra di imporsi e di salire al quinto posto in classifica, a pari merito con il Valmadrera.

In serie D3 girone Lecco/Sondrio, il derby contro il Sansone di Caprino Bergamasco ha visto risultati alterni per le due formazioni lariane. La squadra “A” ha conquistato una vittoria combattuta 4-3 grazie ai successi di Loris Fumagalli (1 punto), Alberto Spagnolo (2 punti) e alla solida prestazione nel doppio di Paolo Fumagalli e Spagnolo. Questo successo ha portato il team al terzo posto in classifica.

Sconfitta invece per la squadra “B”, che ha dovuto cedere 7-0 contro la forte formazione “A” di Caprino, attuale capolista. Nonostante l’impegno di Enzo Camarilla e Federico Rigamonti (in doppio), Manuel Paduano, Federico Rigamonti e Luca Sacco, la superiorità degli avversari è stata evidente.

Ma il tennistavolo ad Abbadia non si ferma. Domenica 2 marzo, il paese ospiterà il torneo provinciale CSI, con atleti da tutta la provincia pronti a sfidarsi a partire dalle 8:30. Il presidente Massimo Galli e l’intera società sono già all’opera per organizzare al meglio l’evento e accogliere gli ospiti nella palestra di via alla Quadra.

Guardando ai prossimi impegni, il campionato federale riprenderà sabato 8 marzo: la squadra di C2 sarà in trasferta a Villa Guardia (CO), mentre in D3 la squadra “B” affronterà in casa il GS CSI Morbegno alle 16:30. La squadra “A” anticiperà invece il suo match contro Valmadrera Blu a giovedì 27 febbraio, con inizio alle 19:30.

Infine, domenica 9 marzo, sarà tempo di torneo Regionale CSI ad Arcore (MB), con ancora tanti atleti lariani pronti a mettersi alla prova. Un mese di marzo denso di appuntamenti per l’ASD Tennistavolo Abbadia Lariana, sempre più protagonista nel panorama regionale.