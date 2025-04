Abbadia Lariana. Tutto pronto per l’8° edizione del Michy Motor Day

Evento dedicato al ricordo di Michele Barra, scomparso prematuramente a soli 10 anni

L’iniziativa si svolgerà il 3 e il 4 maggio

ABBADIA LARIANA – Tutto pronto per l’ottava edizione del Michy Motor Day, l’evento dedicato al ricordo di Michele Barra, scomparso prematuramente a soli 10 anni a causa di un sarcoma osseo, giovane appassionato di motori e, in particolare, del mondo dei rally.

“In questa edizione, l’emozione è ancora più intensa: l’evento dedicato a Michy, nato per non dimenticare la sua scomparsa, assume un significato ancora più profondo. Da pochi mesi, infatti, è venuto a mancare anche Stefano, papà di Michy e cuore pulsante dell’associazione ‘Michy Sempre con Noi'” spiegano gli organizzatori.

“In questi giorni di preparativi ci rendiamo conto ancora di più dell’impegno e della dedizione che Stefano metteva in ogni dettaglio. Insieme a Paola, faremo del nostro meglio per ricordarlo nel modo più bello e significativo – continuano gli organizzatori – La vicinanza di amici, conoscenti, sostenitori e di tutta la comunità di Abbadia sarà fondamentale per mantenere vivo il ricordo di Michy e Stefano”.

I responsabili dell’iniziativa sottolineano: “Con grande forza e determinazione, Paola ha scelto di rimettersi in gioco, assumendo la presidenza dell’associazione con il pieno sostegno del consiglio direttivo. È più motivata che mai a portare avanti i tanti progetti che erano nel cuore di Stefano e che continuano a fare la differenza. Tra questi, ricordiamo il recente rifacimento della sala giochi presso l’Istituto dei Tumori e l’adesione all’iniziativa solidale di Iperal ‘La spesa che fa bene’, grazie alla quale i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di attrezzature all’avanguardia per il bagno del reparto Resegone dell’Ospedale di Lecco, dove anche Stefano è stato ricoverato”.

Il Michy Motor Day si terrà ad Abbadia Lariana il 3 e 4 maggio e si aprirà in modo spettacolare: sul piazzale del lido, l’inaugurazione sarà impreziosita da un emozionante lancio con il paracadute a cura dell’Associazione Paracadutisti di Lecco, che si lanceranno da un elicottero messo a disposizione grazie alla generosità di un gruppo di sostenitori.

Non mancheranno poi i ragazzi dello Stunt Show, pronti a stupire il pubblico con le loro spettacolari evoluzioni in moto. Moto e auto sportive e da competizione saranno esposte già dal sabato sul piazzale, per poi spostarsi nel suggestivo giardino parrocchiale, dove alle 19 verranno aperte le cucine, uno dei momenti più attesi di questa coinvolgente due giorni abbadiense.

I ragazzi della Project Rock School animeranno la serata con la loro musica, regalando al pubblico un’esibizione ricca di energia e talento. Domenica, a partire dalle 8:30, il lungolago si riempirà di fascino e motori: in esposizione auto e moto sportive, da competizione, d’epoca, tuning, fuoristrada e perfino imponenti automezzi Unimog.

Non mancheranno i banchetti dedicati agli automodelli, con la partecipazione del gruppo Too Drift, specializzato in spettacolari esibizioni di automodelli radiocomandati in derapata. A rendere l’atmosfera ancora più viva, ci saranno gruppi locali, associazioni e appassionati che metteranno in mostra i propri bolidi, contribuendo con entusiasmo alla manifestazione.

Anche il mondo delle due ruote avrà il suo spazio, con una sezione “ciclistica” che riserverà una grande novità. Immancabile, infine, la presenza della concessionaria Nissan NIS_CAR di Olginate, che anche quest’anno sostiene con convinzione l’associazione e presenterà i modelli più recenti della propria gamma.

I Volontari di Calolziocorte saranno presenti con una splendida ambulanza degli anni ’70, perfettamente conservata, che attirerà sicuramente l’attenzione degli appassionati. Parteciperà anche il gruppo OPSA della Croce Rossa di Lecco, che garantirà l’assistenza durante una delle esibizioni più attese: quella della campionessa mondiale di wakeboard, l’abbadiense Veronica Riva.

Insieme ad altri atleti, Veronica si esibirà nelle acque antistanti il molo subito dopo la Santa Messa delle ore 10:30, in contemporanea con l’accensione dei motori per il saluto a Michy e Stefano, un momento carico di emozione e significato.

L’intera manifestazione sarà accompagnata dalla presenza del Soccorso Alpino e del gruppo comunale di Protezione Civile, che garantiranno supporto e sicurezza durante l’evento.