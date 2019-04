BELLANO- Ottima la partenza del trofeo regionale Csi di corsa su strada che la Polisportiva Bellano ha organizzato domenica mattina sul collaudato circuito cittadino con giri differenti da percorrere più volte in base alla categoria.

Parte subito col piede giusto il Cs Cortenova.

Subito in testa alla classifica di società i valsassinesi del Cs Cortenova e non poteva essere altrimenti visto che sono i campioni in carica sia del regionale ma soprattutto del nazionale.

2054 sono stati i punti totalizzati dai giallo blu contro i 1346 dei valtellinesi del Gs Csi Morbegno, gradino più basso del podio per il Team Pasturo che di punti ne ottiene 1279. Seguono in classifica a completare la top ten la Virtus Calco 4^ con 1100 punti, il Gs Valgerola 5^ con 1079, la Pol Bellano 6^ con 1013, l’Us Derviese 7^ con 896, la Pol Bernate 8^ con 777, la Pol Pagnona 9^ con 636 e il Gp Talamona 10^ con 436.

Gare Assolute ai padroni di casa, Nicole Acerboni e Davide Raineri senza avversari.

Spettacolo sin dalle prime partenze che hanno visto gli Esordienti darsi battaglia sui due giri ridotti fino alla conclusione con i quattro giri dei Juniores/Seniores/Amatori A e B maschile per un totale di 6,5km.

Già nella gara Assoluta femminile con 55 classificate, il pubblico di casa ha profuso applausi a non finire per la beniamina locale Nicole Acerboni che taglia vittoriosa il traguardo con quasi 100m di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, ma è nella successiva gara maschile che il pubblico va letteralmente in visibilio grazie alla performance di Davide Raineri.

Il granata balzato alle cronache per i record italiani e anche quello europeo tra i master 45 della Fidal su distanze che vanno dagli 800m sino ai 3000m, controlla agevolmente per i primi tre giri ma in vista della campana dell’ultimo giro strappa prepotentemente e per Mattia Sottocornola del Gp Talamona è buio pesto, dopo tre giri appaiati nell’ultima tornata il distacco aumenta sino a diventare di 24” col terzo classificato a superare il minuto.

Premiazioni finali al Pala Sole.

Dopo le gare tutti all’interno del Pala Sole dove tra una portata e l’altra si sono svolte le premiazioni, primi tre atleti di ogni categoria a salire sul podio per ritirare la coppa e con le prime 10 società ad essere premiate. Seconda edizione del trofeo “Massimo Ortelli” e anche questo come il primo va a finire nella ricca bacheca dei Valsassinesi del Cs Cortenova, premio speciali per Davide Raineri per i tre titoli nazionale ottenuti alle finali nazionali Csi su pista.

Di seguito tutti i podi di giornata:

Cuccioli: Sofia Piazza (Cortenova), Noemi Svanella (Valgerola), Alessandra Loi (Bellano).

Cuccioli: Lorenzo Guido (Stella Alpina), Giorgio Cavalli (Bellano), Giuseppe Tirinzoni (Talamona).

Esordienti: Denise Mascheri (Cortenova), Gaia Rigamonti (Calco), Caterina Ciacci (Stella Alpina).

Esordienti: Daniele Inzoli (Centro Schuster), Andrea Benedetti (Cortenova), Filippo Bertazzini (Co Piateda).

Ragazze: Alessia Acquistapace (Cortenova), Francesca Tirinzoni (Talamona), Aurora Combi (Cortenova).

Ragazzi: Daniele Ciaponi (Talamona), Marco Tunesi (Alto Lario), Carlo Tagliabue (Derviese).

Cadette: Marta Ladiga (Calco), Maria Gusmeroli (Talamona), Camilla Crippa (Pasturo).

Cadetti: Mattia Adamoli (Derviese), Daniele Oltolini (Derviese), Paolo Ascade (Fanfulla Lodigiana).

Allieve: Ilaria Menatti (Derviese), Alessia Paroli (Cortenova), Clara Agostoni (Pasturo).

Allievi: Giovanni Di Dio (Calco), Giovanni Artusi (Cortenova), Mattia Spinzi (Mezzegra).

Juniores: Nicole Acerboni (Bellano), Consuelo Bertoldini (Premana), Margherita Abate (Morbegno).

Juniores: Cristian Menghi (Valgerola), Giovanni Dedivittis (Pasturo), Mosè Guerini (Atl Eden 77).

Seniores: Federica Ardizzoia (Pasturo), Giovanna Soncini (Fanfulla Lodigiana), Chiara Curtoni (Valgerola).

Seniores: Mattia Sottocornola (Talamona), Matteo Franzi (Morbegno), Diego Rossi (Santi N Olonio).

Amatori A: Elena Tagliaferri (Pagnona), Silvia Invernizzi (Cortenova), Nicoletta Invernizzi (Cortenova).

Amatori A: Stefano Sansi (Morbegno), Fabio Boffelli (Calco), Mario Maffezzini (Pasturo).

Amatori B: Cinzia Zugnoni (Morbegno), Maria Gianola (Cortenova), Angela Mastalli (Bellano).

Amatori B: Davide Raineri (Bellano), Tiziano Bertoldini (Cortenova), Sergio Bongio (Morbegno).

Veterane A: Gabriella Maggioni (Cernuschese), Nadia Previtali (Bernatese), Emanuela Del Curto (Ardenno sportiva).

Veterani A: Pietro Romelli (Poliscalve Sport), Roberto Rovedatti (Morbegno),Graziano Ticozzelli (Pagnona).

Veterane B: Augusta Riva (Pagnona), Anna Angrisani (Bellano), Rita Altieri (Bernatese).

Veterani B: Salvatore Tarabini (Morbegno), Wladimiro Graziani (S S Ciesse), Ennio Ariazzi (Albatese).

