Alice Marcelli c’è! E’ lei la neo campionessa mondiale U16 di arrampicata

Alice ha conquistato il titolo mondiale nella specialità Speed

GUIYANG – La mandellese Alice Marcelli, giovane talento del prestigioso Gruppo Ragni di Lecco, a Guiyan in Cina dove si stanno svolgendo i mondiali giovanili di arrampicata, si è laureata campionessa del mondo Under 16 nella specialità Speed.

La 15enne mandellese ha messo piede sul gradino più alto del podio sbaragliando le avversarie, comprese le temute padrone di casa. Dopo l’oro in Coppa Europa Giovanile a Lublin e a Mezzolombardo, la mandellese ha centrato un obiettivo tanto sperato quanto ambito laureandosi campionessa del mondo Under 16 nella specialità Speed.

Con questa vittoria, Alice non solo porta alto l’onore della sua città natale, ma consolida ulteriormente il prestigio dei Ragni di Lecco, unica società italiana a vantare ben tre titoli mondiali giovanili nel panorama dell’arrampicata sportiva, da oggi divenuti quattro.

Dopo Beatrice Colli, impegnata in queste ore ai Campionati Europei di Villar in Svizzera e reduce dalle Olimpiadi di Parigi, un’altra stella “made in Lecco” sta nascendo nel panorama dell’arrampicata sportiva nazionale.

Si è invece fermata alle qualificazioni nella specialità Boulder l’altra lecchese del Gruppo Ragni di Lecco presente in Cina, Valentina Arnoldi, la quale tuttavia ha ottenuto un 23° posto nalla specialità Lead.

Al seguente link il video con al minuto 2h 35′ 45” la finale di Alice Marcelli

https://www.youtube.com/live/x4-6Q91_Yvk