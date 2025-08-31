Alice Marcelli è la nuova campionessa europea U17 di arrampicata speed

A Zilina, in Slovacchia, l’atleta mandellese dei Ragni di Lecco compie una grande impresa

Finale serrata contro la compagna di squadra Rebecca Belardinelli, la vittoria arriva sulla linea B

ZILINA – La mandellese Alice Marcelli, dell’ASD Ragni Lecco, è la nuova campionessa europea giovanile di arrampicata speed nella categoria U17. Vittoria ottenuta ieri, sabato, ai Campionati Europei Giovanili di Lead e Speed a Zilina, in Slovacchia. La competizione, iniziata venerdì 29 agosto e conclusa oggi, domenica 31, ha visto la partecipazione di 16 atleti azzurri per la categoria U17, 16 per l’U19 e 10 per l’U21.

Per la giovane atleta di Mandello del Lario, già fresca di argento in Coppa Europa Giovanile a St. Pölten e oro nelle tappe di Mezzolombardo e Zakopane, la vittoria in Slovacchia rappresenta il coronamento di una stagione d’oro.

“Vincere il Campionato Europeo era sicuramente un obiettivo della stagione di Alice ed esserci riusciti proprio a Zilina, dove l’anno scorso le cose invece non erano andate molto bene, dà ancora più soddisfazione. Siamo riusciti a esorcizzare la paura di poter sbagliare ancora, perché ogni struttura, pur se il percorso speed sia sempre uguale, ha caratteristiche diverse dovute alla frizione delle prese e soprattutto ai pannelli”, ha commentato Alessandro Biggi, allenatore di Marcelli.

Con questo successo, Alice conferma il suo ruolo di punta nell’arrampicata giovanile italiana, consolidando una serie di risultati eccezionali. “Siamo strafelici di questa doppia vittoria – aggiunge Biggi – Mancano ancora tre gare alla fine della stagione: il Campionato Italiano Assoluto del 6 ottobre, il Rock Master di Arco di Trento del 18 ottobre, dove Alice è stata invitata, e l’ultima gara di Coppa Europa a Laval del 24/25 ottobre, dove verrà premiata per la Coppa Europa. Adesso ci prendiamo una meritata settimana di vacanza, pronti a ricominciare per le ultime gare dell’anno”.